Seful unuia dintre cele mai mari carteluri de droguri din lume, arestat in Olanda

Tse Chi Lop este considerat ca fiind seful The Company, care domina in Asia o piata ilegala de droguri in valoare de 70 de miliarde de dolari.Listat drept unul dintre cei mai cautati fugari din lume, Tse a fost retinut pe aeroportul Schipol din Amsterdam.Australia va cere extradarea lui pentru a-l aduce in fata justitiei.Politia Federala din Australia considera ca The Company, cunoscut si ca Sam Gor Syndicate, este responsabil pentru pana la 70% din totalul drogurilor ilegale care intra in tara.Tse, in varsta de 56 de ani, a fost comparat cu Joaquin "El Chapo" Guzman, lordul drogurilor din Mexic Politia australiana il urmarea pe Tse de mai bine de zece ani pana ca el sa fie prins vineri, in timp ce se pregatea sa se imbarce intr-un zbor spre Canada Mandatul de arestare a fost emis in 2019, iar politia olandeza a actionat la o notificare a Interpolului.Reuters a publicat in 2019 o ancheta legat de Tse, in care el e descris ca "cel mai cautat om din Asia". Agentia de presa a citat estimari ONU - doar din vanzarea de metamfetamine, sindicatul a obtinut in 2018 venituri de pana la 17 miliarde de dolari.Se crede ca comertul cu metamfetamina din Asia are o valoare cuprinsa intre 30 si 61 de miliarde de dolari pe an, iar Sam Gor, care este uneori pur si simplu denumita "Compania", se presupune ca este cel mai mare jucator al sau.Organizatia este acuzata ca a condus un imperiu de fabricare a drogurilor sintetice in zone mari ale junglei sub-supravegheate din Myanmar, o regiune afectata de razboi civil si aflata inca sub controlul diversilor stapani de razboi si militii - conditii care faciliteaza ascunderea industriala - operatiunile de fabricatie a medicamentelor la scara de la fortele de ordine.Eforturile de a-l aresta pe Tse, Operatiunea Kungur, au implicat aproximativ 20 de agenti de pe mai multe continente. In ultimii ani, Tse a trait in Macau, Hong Kong si Taiwan. El a mai petrecut 9 ani in inchisoare, dupa ce a fost arestat pentru trafic de droguri in SUA, in anii 1990.Presa australiana a descris arestarea lui de acum drept "cea mai importanta" pentru politia federala a tarii din ultimele doua decenii.CITESTE SI: