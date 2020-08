Seful vamii din portul Beirut, arestat in ancheta privind explozia devastatoare

Deflagratia a fost provocata, potrivit autoritatilor, de 2.750 de tone de nitrat de amoniu stocate de sase ani in portul Beirut 'fara masuri de precautie'.Dupa ce l-au audiat pe Daher timp de patru ore si jumatate, judecatorul Fadi Sawan a ordonat arestarea acestuia, a relatat Agentia nationala libaneza de stiri (NNA).Potrivit unei surse judiciare, mai multe de 16 persoane au fost retinute in ancheta privind explozia din port.La 7 august, un judecator din Beirut a ordonat retinerea lui Daher, a predecesorului acestuia, Shafik Merhi, si a directorului portului, Hassan Kuraitim.Conform unui responsabil din Ministerul Sanatatii, bilantul deflagratiei din 4 august a ajuns la 180 de persoane decedate.Explozia s-a soldat cu 6.000 de raniti, a lasat fara locuinte 300.000 de oameni si a provocat distrugeri masive in cea mai mare parte a capitalei libaneze.Luni, sute de persoane au luat parte la Qartaba, la nord de Beirut, la funeraliile a trei pompieri care si-au pierdut viata in explozie. Doi dintre ei erau membri ai aceleiasi familii.