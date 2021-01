VIDEO Imagini tragice in Indonezia, lovita de un seism puternic. Primul bilant: 34 de morti

Cutremurul cu magnitudinea 6,2, produs in timpul noptii a provocat ranirea a cateva sute de persoane si a declansat panica printre locuitorii din vestul Insulei Sulawesi, care, in 2018, au trecut printr-un alt dezastru major."Potrivit celor mai recente informatii, sunt 26 de morti, toti in orasul Mamuju", a precizat Ali Rahman, seful agentiei locale pentru gestionarea catastrofelor. "Bilantul ar putea creste (...) multe cadavre sunt ingropate sub daramaturi".Alte opt persoane au decedat la Majene, o alta localitate din regiunea Mamuju, a indicat un alt responsabil local al agentiei.La Mamuju, orasul cel mai afectat din regiune, salvatorii cautau mai multi de zece pacienti si membri ai personalului medical dati disparuti dupa prabusirea cladirii unui spital."Spitalul este distrus. S-a prabusit. Sunt pacienti si angajati ai spitalului prinsi sub daramaturi, iar noi incercam sa-i evacuam", a declarat pentru AFP Arianto, un responsabil al operatiunilor de salvate din Mamuju.Acesta a estimat numarul persoanelor prinse sub daramaturi intre 10 si 20, fara sa poata confirma daca mai erau in viata.Amploarea pagubelor in capitala provinciei cu circa 110.000 de locuitori nu este cunoscuta pana in acest moment.Seismul cu magnitudinea 6,2, potrivit Institutului american de geofizica (USGS), s-a produs vineri, la ora locala 02.18 (18.18 GMT, joi). Epicentrul seismului a fost localizat la 36 de kilometri sud de Mamuju, la o adancime relativ mica, de 18 kilometri, a precizat USGS.In inregistrarile video din regiune, apar locuitori care incearca sa paraseasca localitatea pe motocicleta sau in masina trecand pe langa acoperisuri prabusite si cladiri avariate."Drumurile sunt avariate si mai multe cladiri s-au prabusit", a precizat Hendra, un barbat de 28 de ani, care locuieste la Mamuju. "Cutremurul a fost foarte puternic (...) m-am trezit si am fugit impreuna cu sotia mea".