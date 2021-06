70% din gazele de sera sunt generate in timpul procesului de fabricatie de smartphone-uri, laptopuri sau tablete. Cat gunoi se strange anual in lume

"In fiecare an, pe mapamond se genereaza aproape 2 miliarde de tone de deseuri de diverse tipuri, insa acestea sunt doar cele vizibile si constientizate de majoritatea populatiei. Totusi, exista o cantitate imensa de deseuri, asa-zise invizibile, emisa in procesul de fabricatie al echipamentelor electrice si electronice, pe care consumatorul final nu o cunoaste si nici nu o percepe", arata Asociatia Respo DEEE, intr-un comunicat."Putini stiu ca in jur de 70% din gazele de sera sunt generate in timpul procesului de fabricatie de smartphone-uri, laptopuri sau tablete. Doar o cincime din poluare are loc dupa folosirea produselor respective, prin faptul ca acestea nu sunt depozitate in mod corespunzator la finalul ciclului de viata si nu iau calea reciclarii responsabile. Producerea acestor echipamente implica folosirea unor cantitati semnificative de metale, multe extrase prin minerit clasic, dar si un consum urias de apa. Pentru un smartphone ce cantareste 200 de grame se genereaza 86 de kilograme de deseuri invizibile, iar, pentru producerea unui laptop, cantitatea deseurilor generate ajunge la 1.200 de kilograme", spune Cristian Pocol, presedintele Asociatiei Respo DEEE.Potrivit acestuia, in procesul de fabricatie al unui laptop se folosesc 240 de kg de combustibil, 22 de kilograme de chimicale, 1.500 de litri de apa. Doar un microcip necesita in procesul de productie 16.000 litri de apa, 1,6 kilograme de combustibil si 0,7 kg de chimicale. Productia echipamentelor electronice polueaza astfel natura mai mult decat industria alimentara (1 kg carne vita genereaza 4 kg deseuri) sau industria textila (un pantalon din bumbac genereaza 25 kg deseuri), declara el."Un smartphone contine pana la 70 de tipuri de metale, dintre care nu mai putin de 17 sunt metale rare (aur, argint, paladium, scandiu, ytriu, lantan, etc). Aceste elemente rare au proprietati de conductori, magnetice si fosforescente care le fac cruciale in procedul de fabricatie al gadgeturilor moderne. Fara acestea, ecranele nu ar putea sa afiseze culori, nu ar exista posibilitatea de touch screen si nici functia de vibratie. In producerea microcipurilor, siliconul este componenta cea mai importanta. Acesta se extrage din quartz si este gasit de obicei in nisip. Procesul de extragere implica insa o activitate miniera extinsa. Doar in 2019 s-au produs nu mai putin de 634 de miliarde de microcipuri, iar impactul asupra mediului este covarsitor", adauga Cristian Pocol.Un alt aspect al deseurilor invizibile este legat de faptul ca cele multe electronice sunt produse in Asia, iar transportul lor pana la producatorii din Statele Unite sau Europa se realizeaza cu avionul sau vaporul, generand emisii suplimentare de gaze de sera atribuite tot procesului de pre-productie."Nici energia consumata in procesul de productie nu este energie verde ci se produce in majoritatea cazurilor prin arderea carbunilor, o alta sursa considerabila de poluare", mai spune presedintele asociatiei.Pentru a se ajunge la situatia ideala in care productia de deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE) sa genereze o cantitate mai mica de gaze de sera, Asociatia Respo DEEE considera ca eforturile trebuie concentrate pe doua directii, atat producatorii cat si consumatorii trebuie sa devina mult mai responsabili.Recomandarile Asociatiei Respo DEEE vin in contextul in care Uniunea Europeana a decis sa aplice Green Deal, o serie de normative si reguli stricte care vor transforma UE intr-o economie moderna, competitiva si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor. Se doreste ca Europa sa ajunga pana in anul 2050 la zero emisii nete de gaze cu efect de sera."Exista cadru legislativ care traseaza clar raspunderea producatorilor, insa, de foarte multe ori, aceste norme sunt doar teoretice. Producatorii trebuie sa adopte, inca din faza de proiectare a produselor, unele solutii care sa reduca impactul asupra mediului inconjurator. Accentul trebuie sa cada pe ecodesign si pe indicatorii eficienti si semnificativi ai presiunilor de mediu asociate procesului de productie. Pentru un viitor sustenabil este necesar ca echipamentele electrice si electronice sa aiba o durata de viata mai lunga, sa fie mai usor de reparat si reciclat si sa fie non-toxice in momentul in care ciclul de folosinta al acestora inceteaza", declara Cristian Pocol.Uniunea Europeana a introdus in 2021 reguli noi privind dreptul la reparatii, pentru a combate risipa."Producatorii trebuie sa asigure piese de schimb cel putin 10 ani dupa ce au introdus un model nou in UE si trebuie sa puna la dispozitia publicului informatii cu privire la caracterul reutilizabil si reciclabil al produselor. In cazul telefoanelor mobile, protejate pana acum de secretele de fabricatie, lucrurile au inceput sa se schimbe. Marii producatori sunt acum obligati sa aiba service-uri abilitate care sa asigure reparatia lor mult mai usoara a acestor device-uri", adauga Cristian Pocol, presedintele Asociatiei Respo DEEE.Al doilea mare efort este acela de comunicare, in randul consumatorului final, a faptului ca aceste gadgeturi produc un impact negativ si semnificativ asupra mediului inconjurator inca din faza de pre-productie."Traim intr-o epoca a consumerismului, in care trendurile reduc pana la o treime durata de viata a unui produs electronic. Am uitat ca telefoanele, laptopurile sau tabletele pot sa fie folosite mai mult de 2 ani sau sa fie si reparate. Acestea au ajuns astazi un epanaj al statutului social, mai ales in randul tinerilor. Este o chestiune de mentalitate, complet gresita. Nu trebuie sa-ti inlocuiesti telefonul doar pentru ca apare un model nou, ci doar atunci cand acesta pur si simplu nu mai este functional. Trebuie sa dam dovada de consumerism responsabil si sa nu uitam niciodata ca un smartphone produce 86 de kg de deseuri invizibile in procesul de fabricatie", declara presedintele asociatiei.