Democratii preiau controlul in Senatul Statelor Unite. Votul vicepresedintei Kamala Harris va inclina balanta decisiv

Prin victoria celor doi, Georgie Jon Ossoff si Raphael Warnock, democratii detin acum in Senat 50 de mandate, la egalitate cu Partidul Republican. Constitutia ii confera insa vicepresedintelui puterea de a departaja, in cazului unui vot egal.Fosta senatoare de California Kamala Harris a prezidat sedinta in care cei doi senatori, precum si cel desemnat sa o inlocuiasca, Alex Padilla, au depus juramantul.Prima femeie vicepresedinte al Statelor Unite a fost aplaudata la sosirea in hemiciclu. Apoi a ras in timp ce citea programul oficial al sesiunii de lucru in care aparea urmatoarea fraza: "pentru a ocupa locul lasat vacant prin demisia fostei senatoare Kamala D. Harris din California"."A sunat ciudat", a glumit fosta procuroare in varsta de 56 de ani, provocand rasul audientei.Cei doi senatori din Georgia , primii democrati care au castigat in ultimii douazeci de ani in acest stat conservator, fac istorie si din alte puncte de vedere.Raphael Warnock, 51 de ani, pastor in fosta biserica a lui Martin Luther King din Atlanta, devine primul senator negru ales vreodata in statul Georgia.Jon Ossoff este primul senator evreu al Georgiei, dar si, la 33 de ani, cel mai tanar senator democrat dupa Joe Biden, in 1973."Ganditi-va la drumul parcurs. La faptul ca noi, candidatii vostri in acest moment istoric, sunt tanarul fiu evreu al unui imigrant si pastorul negru din amvonul bisericii lui Martin Luther King, obisnuia sa repete Jon Ossoff in timpul campaniei electorale pentru a sublinia evolutiile inregistrate in acest stat american marcat de stigmatul segregarii.