Senator american: Grecia reprezinta o alternativa pentru militarii americani din baza Incirlik

"Nu stim ce se va intampla cu Incirlik", a declarat pentru Washington Examiner, Ron Johnson, presedintele Subcomitetului pentru Cooperare in Domeniul Securitatii Europene si Regionale, din cadrul Comitetului pentru Relatii Externe al Senatului SUA. Ron Johnson a precizat pentru publicatia americana ca: Speram ca totul sa fie bine, dar trebuie sa ne pregatim pentru ce este mai rau", relateaza publicatia online, RomaniaDefense.ro.Washington Examiner aminteste ca Erdogan, dupa anul 2016 cand a reusit sa se mentina la putere in urma unei lovituri de stat esuate, a amenintat de mai multe ori ca este dispus sa limiteze accesul militarilor americani in baza aeriana Incirlik, locul unde sunt stocate mai multe bombe nuclear.Nu mai in decursul anului trecut au exista mai multe discutii contradictorii intre Statele Unite si Turcia, privind prezenta militarilor americani la baza aeriana Incirlik.Anul trecut oficiali americani din Departamentul de Stat si din cel pentru Energie, fara sa anunte public, au inceput sa analizeze cum pot fi luate inapoi cele 50 de bombe nucleare pe care SUA le tin de multa vreme, sub controlul propriei armate, la baza aeriana turca Incirlik, aflata la aproximativ 160 de km de frontiera cu Siria . Tot anul trecut, ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, preciza ca Ankara ar putea insista ca SUA sa paraseasca baza aeriana Incirlik daca Washingtonul progreseaza pe calea sanctionarii ca raspuns la achizitionarea de rachete S-400 de catre Turcia.Washington Examiner precizeaza ca o retragere a efectivelor militare americane din baza aeriana Incirlik ar duce la aparitia unor schimbari majore, nu in bine, privind relatii dintre Statele Unite si tara care se mandreste cu cea de-a doua cea mai mare armata din NATO , dar afinitatea crescanda a lui Erdogan fata de presedintele rus Vladimir Putin si relatiile tot mai tensionate cu alte state membre ale Aliantei, i-a enervat destul de mult, in ultima perioada, pe oficialii americani."Vrem sa ne mentinem prezenta si cooperarea deplina in Turcia", a spus Johnson. "Nu cred ca vrem sa facem aceasta schimbare strategica, dar cred ca, dintr-o postura defensiva, ar trebuie sa ne uitam la realitatea situatiei, directia pe care se afla Erdogan nu este buna".Pentru senatorul american, directia in care Erdogan vrea sa indrepte Turcia este una cat se poate de ingrijoratoare, iar acesta este un motiv destul bun ca Statele Unite sa-si imbunatateasca cooperarea militara cu Grecia prin intarirea prezentei militare in Golful Souda, deoarece prezenta militarilor americani in Turcia este cu siguranta amenintata.Neintelegerile dintre Turcia si alte state membre NATO au crescut in ultimii ani, in parte datorita achizitiei de catre Erdogan a unor sisteme avansate de rachete antiaeriene rusesti (S-400) - o decizie care a condus administratia presedintelui Donald Trump sa excluda Turcia din programul pentru avioane F-35.Recent, Erdogan s-a angajat intr-o disputa privind granita maritima cu Grecia, o controversa suficient de grava pentru a-i determina pe oficialii NATO sa intervina pentru a se asigura ca cele doua state membre ale Aliantei nu vor ajunge la un conflict militar.