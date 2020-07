Senatorii italieni i-au ridicat imunitatea fostului ministru de interne, Matteo Salvini. Un nou caz legat de sechestrarea de migranti

Un numar de 149 de senatori au votat pentru ridicarea imunitatii si 141 impotriva, rezultat care era de altfel de asteptat.Este a doua oara cand Salvini ramane fara imunitate parlamentara in legatura cu problema migrantilor. "Sunt mandru ca am aparat Italia si as face din nou la fel", a asigurat fostul ministru joi, dupa vot.Liderul Ligii (extrema dreapta) este acuzat de un tribunal din Palermo (Sicilia) de sechestrare de persoane pentru ca, in august 2019, a refuzat sa autorizeze debarcarea pe insula a peste 80 de migranti, dintre care unii se aflau de 19 zile la bordul navei umanitare Open Arms.Intr-un caz aproape identic, referitor la nava Gregoretti a pazei de coasta italiene, plenul Senatului a dat unda verde in februarie organizarii unui proces impotriva fostului ministru de interne. Un tribunal din Catania (Sicilia) l-a acuzat pe Salvini de "abuz de putere" pentru blocarea, timp de mai multe zile, a 131 de migranti la bordul navei, la sfarsitul lunii iulie.In ambele dosare, Liga a incercat sa se derobeze de responsabilitate, dand asigurari ca blocarea navelor a fost o decizie colectiva a guvernului, asadar si a premierului Giuseppe Conte.