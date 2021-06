Lege care deschide calea excluderii din alegeri a candidaturilor opozitiei care-l sustine pe Aleksei Navalnii

Destabilizarea situatiei sociale din Rusia

Consiliul Federatiei ruse (Camera inalta a Parlamnetului rus) a adoptat cu 146 de voturi "pentru" aceasta initiativa, validata deja de Duma de Stat (Camera inferioara).Textul urmeaza sa fie promulgat de catre presedintele Vladimir Putin pentru a intra in vigoare.Aceasta lege este denuntata de criticii Kramlinului ca vizand sustinatorii opozantului politic incarcerat Aleksei Navalnii, in contextul in care parchetul a cerut justitiei sa claseze organizatiile opozantului drept "extremiste", la fel ca pe formatiunile ultranationaliste sau religioase.Procuratura acuza miscarea lui Navalnii de faptul ca incearca sa "destabilizeze situatia sociala" din Rusia, "sub acoperirea unor sloganuri liberale".Rezultatul acestei proceduri nu prea lasa loc de indoiala, dupa ce reteaua birourilor regionale ale opozantului a fost clasata drept "extremista" de catre serviciile ruse supraveghere financiara.Opozitia acuza puterea de faptul ca incearca "sa faca curatenie" inaintea alegerilor legslative din septembrie, in contextul in care Partidul Rusia Unita al Kremlinului inregistreaza o scadere in sondaje, din cauza unei stagnari economice si unei serii de scandaluri de coruptie.