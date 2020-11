Senatul francez cere recunoasterea Republicii Nagorno-Karabah

Premierul armean Nikol Pasinian a salutat o "decizie istorica".In schimb, Ministerul Afacerilor Externe a denuntat o "provocare initiata de un grup de senatori fatis pro-armeni". "Un exemplu concludent de islamofobie in Franta", a adaugat un consilier in probleme de politica externe al presedintelui azer Ilham Aliev, Hikmet Hajiyev.Proiectul Senatului francez, care nu are valoare constrangatoare, a fost votat cu 305 de voturi pentru, un singur vot impotriva si 30 abtineri. El a fost semnat de cinci din cei opt presedinti de grupuri parlamentare.Textul votat in Senatul Frantei "condamna agresiunea militara a Azerbaidjanului, dusa cu sprijinul autoritatilor turce si al mercenarilor straini, si cere retragerea imediata" a fortelor armate din teritoriile cucerite incepand cu 27 septembrie in regiunea Nagorno-Karabah.De asemenea, "invita guvernul francez sa recunoasca Republica Nagorno-Karabah" si "sa depuna toate eforturile pentru ca discutiile in vederea unei reglementari negociate si durabile a conflictului, care sa asigure restabilirea frontierelor definite in 1994, sa poata fi reluate fara intarziere in cadrul Grupului de la Minsk".Textul cere guvernului francez sa apere punerea in aplicare imediata a protectiei populatiei locale prin desfasurarea unei forte internationale si sa aduca un ajutor umanitar masiv civililor, precum si sa "ceara o ancheta internationala asupra crimelor de razboi comise in Nagorno-Karabah" si "sa traga toate consecintele diplomatice din rolul jucat de autoritatile turce".Presedintele francez, Emmanuel Macron , a reiterat sambata invitatia la o "supervizare internationala" a acordului semnat pe 10 noiembrie intre Azerbaidjan si Armenia, mediat de Rusia CITESTE SI: