Fosta presedinta a Coreei de Sud, condamnata definitiv la 20 de ani de inchisoare pentru coruptie

Decizia pune capat unui lung proces judiciar care a urmat plecarii din functie a sefei statului, dupa luni de ample manifestatii in strada.Prima femeie aleasa presedinte al Coreii de Sud, Park Geun-hye a fost condamnata in 2018 la 30 de ani de inchisoare pentru coruptie si abuz de putere. O serie de recursuri si de noi procese ulterioare i-au redus pedeapsa la 20 de ani de detentie.Joi, dosarul a ajuns pentru a doua oara la Curtea Suprema, care a confirmat sentinta de 20 de ani de inchisoare.Inalta instanta a aprobat de asemenea amenzile si despagubirile pe care fosta presedinta trebuie sa le plateasca si care se ridica la un total de 21,5 miliarde de woni (16 milioane de euro).In varsta de 68 de ani, Park Geun-hye, care a boicotat de mult timp audierile, spunand ca nu este un proces echitabil, a fost absenta joi.De asemenea, ea a fost condamnata la doi ani de inchisoare pentru incalcari ale legislatiei electorale, pedepsele nefiind contopite.Park Geun-hye a fost gasita vinovata ca a primit sau cerut zeci de milioane de dolari de la companii sud-coreene, intre care Samsung Electronics, ca a impartasit documente clasate ca secrete, ca a facut o "lista neagra" cu artisti critici fata de politica sa sau ca a demis oficiali care se opuneau abuzurilor sale de putere.Scandalul a scos la lumina legaturile problematice intre aceste companii de familie si puterea politica, prin intermediul fostei presedinte si a consilierei sale din umbra Choi Soon-sil, care au acceptat mita in schimbul unor favoruri politice.In urma destituirii sale a ajuns la putere in 2017 avocatul de centru-stanga Moon Jae-in, profitand de pierderea de credibilitate de catre conservatori.Coreea de Sud este cunoscuta pentru severitatea justitiei impotriva fostilor sefi de stat. Astfel, cei patru fosti presedinti sud-coreeni inca in viata au fost condamnati cu totii dupa finalizarea mandatului. Fostul sef de stat Roh Moo-hyun s-a sinucis in 2009 dupa ce a fost interogat pentru suspiciuni de coruptie la adresa familiei sale.Sfarsitul procesului judiciar inseamna ca Park Geun-hye poate pretinde de acum o gratiere.In urma cu cateva saptamani, seful Partidului Democrat (centru-stanga), Lee Nak-yon, a precizat ca ia in considerare sa "sugereze" o gratiere pentru Park Geun-hye si Lee Myung-bak, un alt fost presedinte condamnat. Insa declaratiile sale au starnit nemultumirea atat a dreptei, cat si a stangii.