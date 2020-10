Sentinta istorica: instanta suprema spaniola a validat condamnarea Partidului Popular pentru coruptie

Cea mai inalta instanta spaniola a validat astfel sentinta istorica data de Audienta Nationala pe 24 mai 2018 si in urma careia Partidul Popular, care atunci se afla la guvernare sub conducerea premierului Mariano Rajoy, a devenit primul partid politic condamnat in istoria democratica a Spaniei.Verdictul Audientei Nationale a sanctionat, ca entitate juridica, partidul condus de Rajoy, cu o amenda de 245.492 de euro pentru ca a beneficiat de fonduri obtinute ilegal de alesi in cadrul afacerii "Gurtel", cel mai compromitator dintre scandalurile de coruptie care au afectat Partidul Popular spaniol.In plus, Audienta Nationala i-a condamnat, printre altii, pe fostul trezorier al Partidului Popular, Luis Barcenas, la 33 de ani de inchisoare si pe sotia sa, la 15 ani de inchisoare.Potrivit tribunalului care a judecat prima etapa a cazului Gurtel, petrecuta intre anii 1999 si 2005, Partidul Popular a format impreuna cu grupul de oameni de afaceri ai lui Francisco Correa ''o structura de colaborare stabila'' si ''un sistem autentic si eficient de coruptie institutionala''.Partidul Popular spaniol a fost condus la acea vreme de fostul premier Jose Maria Aznar si apoi de Rajoy, al carui guvern a cazut in urma unei motiuni de cenzura in anul 2018, la cateva saptamani dupa condamnare, conducerea executivului fiind atunci preluata de Partidul Socialist (PSOE) al actualului premier Pedro Sanchez.