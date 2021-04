Cazul "George Floyd". Politistul acuzat ca l-a omorat pe "uriasul bland" isi afla sentinta. Sunt asteptate proteste, indiferent de verdict

Acuzarea a spus juratilor ca Chauvin l-a ucis pe Floyd, pe 25 mai 2020, iar apararea a sustinut ca el a urmat corect antrenamentul politienesc.Curtea de justitie unde are loc procesul este protejata cu sarma ghimpata, bariere inalte si militari inarmati din Garda Nationala, scrie BBC.In orasele din intreaga tara, oamenii de pregatesc de proteste, indiferent de verdict.Luni, acuzarea si apararea au sustinut pledoariile finale in procesul care a durat trei saptamani.Avocatul lui Chauvin, Eric Nelson, a spus despre clientul lui ca a facut ce "orice politist rational" ar fi facut in situatia "dinamica" si "fluida" care implica un barbat masiv care se confrunta cu trei ofiteri.Nelson a mai spus ca Floyd era sub influenta unei cantitati "semnificative" de droguri, iar corpul reactioneaza la opioide mai ales in cazul unei persoane care a fost diagnosticata cu hipertensiune.Avocatul a mai sustinut ca Chauvin este putin probabil sa fi incalcat regulile de folosire a fortei, fiind constient ca intreaga interactiune era inregistrata. "Politistii stiu ca sunt inregistrati video", a adaugat el.Procurorul Steve Schleicher i-a indemnat pe jurati sa creada ce vad, facand referire la inregistrarea care il arata pe Chauvin stand mai mult de 9 minute cu genunchiul pe pieptul lui Floyd."Acesta nu era un act politienesc, a fost crima", a spus el.Procurorul Jerry Blackwell a avut ultimul cuvant luni. El a spus ca problema este "atat de simpla, incat un copil o poate intelege"."De fapt, un copil a inteles, cand o fata de 9 ani a spus << Da-te jos de pe el >> ", a declarat Blackwell, referindu-se la un copil martor. "Atat de simplu a fost".Juratii analizeaza acum cele 45 de marturii in proces, facute inclusiv de medici, experti in folosirea fortei, politisti, martori oculari si oameni apropiati lui Floyd.Derek Chauvin a anuntat joi ca refuza sa fie audiat in proces si a invocat al Cincilea Amendament al Constitutiei americane, care ii da dreptul sa nu depuna o marturie prin care sa se autoincrimineze.Chauvin este acuzat de crima de gradul doi, crima de gradul trei si omor prin imprudenta. Chauvin risca 40 de ani de inchisoare, daca este gasit vinovat pentru cea mai grava acuzatie - crima de gradul doi.Orice condamnare necesita unanimitate din partea juriului. Daca un jurat este de alta parere, procesul va fi declarat nul, insa statul il poate judeca din nou pe Chauvin.Dintre cei 12 jurati, sase sunt albi, patru sunt de culoare si doi, multirasiali. Juriul e format din sapte femei si cinci barbati.La finalul lunii mai 2020, inregistrarea in care politistul alb Derek Chauvin il imobilizeaza pe George Floyd, barbat de culoare in varsta de 46 de ani, care striga "Nu pot respira", a starnit in Statele Unite si nu numai un val de proteste fata de actiunile violente ale politiei.Luni, guvernatorul Minnesota, Tim Walz, a cerut statelor vecine Ohio si Nebraska ajutor privind securitatea, inainte de verdict. Democratul a fost intens criticat dupa ce mai mult de 1.000 de cladiri si magazine au fost avariate in protestele de anul trecut.La primele ore ale zilei de duminica, doi membri ai Garzii Nationale au fost impuscati in Minneapolis si au scapat cu rani usoare.Daca juratii decid ca Derek Chauvin este nevinovat sau vinovat doar de omor prin imprundenta, acuzatie pentru care ar primi o pedeapsa mai mica, activistii vor marsalui.Chiar daca va fi gasit vinovat de toate capetele de acuzare, ei vor marsalui. In acest caz, activistii vor iesi pe strazi pentru a-si arata multumirea fata de verdict si pentru a cere dreptate pentru ceilalti care au murit in custodia politiei.