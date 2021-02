Proiect impotriva separatismului, dezbatut in Parlamentul Frantei. "Trebuie sa stim cum sa numim boala, trebuie sa se gaseasca medicamentele"

"Tara noastra este afectata de un separatism (...) islamismul dauneaza unitatii noastre nationale", a declarat ministrul de Interne la deschiderea dezbaterilor pe aceasta tema care urmeaza sa dureze doua saptamani."Trebuie sa stim cum sa numim boala, trebuie sa se gaseasca medicamentele", a adaugat el.Guvernul si majoritatea deputatilor sustin un text "de echilibru" pe un subiect delicat intr-o tara in care tot ceea ce tine de laicitate, in centrul pactului republican, este un subiect sensibil.Textul proiectului de lege este inspirat de un discurs al presedintelui Emmanuel Macron rostit la inceputul lunii octombrie , in care seful statului si-a prezentat strategia de combatere a islamismului radical.Macron a crescut presiunea asupra reprezentantilor musulmanilor dupa atacul jihadist impotriva profesorului Samuel Paty, la mijlocul lunii octombrie, in regiunea Parisului, si cel de la catedrala din Nisa (sud-est), comis doua saptamani mai tarziu.