Serbia nu va mai participa la exercitiile militare comune cu Rusia din Belarus, in urma presiunilor exercitate de Uniunea Europeana

Serbia, tara candidata la aderarea la UE dar care intretine legaturi stranse cu Rusia, urma sa participe in septembrie, impreuna cu forte ruse si belaruse, la exercitiile numite "Fraternitatea slava 2020" in Belarus."Ni s-a cerut, cu pretul unui abandon al viitorului nostru european, sa renuntam la exercitiile militare prevazute sa aiba loc impreuna cu Belarus", a declarat ministrul.Serbia, care este neutra pe plan militar, a fost confruntata "cu o puternica presiune nemeritata din partea Uniunii Europene" si va suspenda in consecinta participarea sa la exercitiile militare cu toti partenerii sai timp de sase luni, a adaugat el.Serbia si Belarus intretin relatii amicale, Belgradul primindu-l in decembrie pe presedintele belarus Aleksandr Lukasenko.Serbia doreste insa si sa adere la UE si a fost complimentata in august de ambasadorii occidentali atunci cand a sustinut o declaratie a UE care critica alegerile prezidentiale controversate din Belarus.Manevrele militare ar fi trebuit sa se deruleze cu participarea a 1.500 de soldati intr-un sector situat in apropiere de orasul Brest (sud-estul Belarus) in cursul celei de a doua jumatati a lunii septembrie, potrivit Ministerului belarus al Apararii.