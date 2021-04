Un sistem anti-aerian al Armatei Serbiei, achizitionat din Rusia, s-a rasturnat pe o autostrada de langa Belgrad

Serbia achizitioneaza sisteme de aparare antiaeriana Pantir-S1 din Rusia

Ministerul Apararii de la Belgrad a confirmat ca in data de 9 aprilie, in jurul orei 7:30, a avut loc accidentul. Potrivit sursei citate, un soldat a fost ranit usor ca urmare a celor intamplate. O ancheta a fost demarata pentru a stabili cauza accidentului.In scurta sa precizare, Ministerul Apararii de la Belgrad nu spune daca sistemul a fost avariat ca urmare a accidentului.Armata transporta sistemul intr-un poligon in momentul in care acesta s-a rasturnat.Publicatia Defense Brief precizeaza insa ca exista anumite informatii cu privire la faptul ca o racheta - probabil o racheta sol-aer de tipul 57E6-E - s-a desprins de sistem in momentul impactului.Din fotografii se poate observa ca nu a existat o coliziune cu un alt vehicul, ci cel mai probabil sistemul s-a rasturnat intr-un viraj din cauza vitezei prea mari.Sursa citata precizeaza ca sistemele Pantir-S1 nu se afla la primul incident de acest fel. Sistemul este extrem de greu iar sasiul camioanelor KamAZ-6560 nu face uneori fata manevrelor. In martie 2019, tot un sistem Pantir-S1 de data aceasta aflat sub comanda Armatei Rusiei, a fost implicat intr-un accident similar. Atunci sistemul a suferit daune mai mari.In dotarea Armatei sarbe vor intra sase siteme de tip Pantir-S1 achizitionate din Federatia Rusa.In octombrie 2019 presedintele sarb Aleksandar Vucic anunta ca Rusia si Serbia au incheiat un contract pentru livrarea de sisteme de rachete si artilerie antiaeriana Pantir-S1. Livrarea sistemelor de rachete antiaeriene Pantir ca parte a contractului semnat anul trecut intre Serbia si Rusia, a fost incheiata la inceputul lunii martie.Sistemul Pantir-S1 este un sistem combinat de arme/rachete cu autopropulsie, construit in Rusia, care este amplasat pe camioane 8x8. Sistemul de tunuri transportabile/SAM include pana la 12 rachete sol-aer dispuse in doua grupuri cu 6 lansatoare pe turela si o pereche de tunuri de 30 mm.