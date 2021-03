Serghei Lavrov spune ca UE si-a ''distrus'' relatiile cu Rusia: "Intreaga infrastructura, distrusa de decizii unilaterale luate la Bruxelles"

Critici la adresa relatiilor UE-Rusia

La scurt timp dupa ce UE a impus noi sanctiuni Moscovei, seful diplomatiei ruse a declarat marti, in timpul unei vizite oficiale in China , ca "nu exista relatii cu Uniunea Europeana ca organizatie. Intreaga infrastructura a acestor relatii a fost distrusa de decizii unilaterale luate la Bruxelles".Lavrov a afirmat ca abordarea politicii externe la nivelul intregii UE este de domeniul trecutului si au ramas doar tari europene individuale, ghidate in relatiile cu Rusia de interesele nationale. Nu este prima oara cand ministrul critica aceasta situatie , dar comentariile facute in China au fost deosebit de dure, apreciaza dpa. El nu a exclus insa posibilitatea reluarii unor legaturi mai amicale cu UE, afirmand ca daca Bruxellesul face primul pas, Moscova va reactiona similar.La o conferinta de presa comuna cu omologul sau chinez, Wang Yi, Lavrov a aratat ca una din consecintele actiunilor agresive ale UE este intarirea relatiilor dintre Rusia si China.UE a impus recent mai multe sanctiuni Rusiei in legatura cu otravirea opozantului Aleksei Navalnii, aflat in prezent in inchisoare, precum si cu un atac informatic masiv impotriva parlamentului german, in 2015.Uniunea a sanctionat luni si China pentru abuzurile impotriva minoritatii uigure din provincia chineza Xinjiang.