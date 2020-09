Sergiu Klainerman: Nu este suficient sa aparam libertatea de exprimare si neutralitatea. O strategie de aparare a culturii occidentale e necesara

De doua luni insa, pe fondul schimbarilor rapide si agresive din spatiul american, profesorul Klainerman a luat mai multe pozitii publice explicite in favoarea libertatii de expresie si gandire. In mai multe articole, care au fost traduse si pe Marginalia, profesorul Klainerman a condamnat miscarea woke si cultura anularii, fenomene asociate stangii radicale si progresiste din Statele Unite. In interviul de mai jos, dat pentru Marginalia, profesorul Klainerman discuta originea si implicatiile miscarii woke pentru cercetarea academica si viitorul universitatilor americane si europene, modul in care profesorii se pot apara in fata noului totalitarism woke si asemanarile dintre aceasta miscare si regimurile comuniste din Europa de Est.Profesorul Sergiu Klainerman s-a nascut la Bucuresti in 1950. A urmat cursurile liceului "Petru Groza", actualul Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" din Bucuresti, pe care l-a absolvit in 1969. S-a inscris apoi la Facultatea de Matematica din cadrul Universitatii din Bucuresti, pe care a terminat-o in 1974. Dupa absolvirea facultatii, a reusit sa plece in Statele Unite, la New York University, pentru a-si continua studiile doctorale in matematica. Intr-un interviu pe care i l-a acordat lui Jean-Michel Kantor in 2019, profesorul Klainerman spunea despre studiul matematicii in perioada comunista ca "izolarea [matematicii din Romania] a condus la saracie in alegerea subiectelor, formalism feroce si absenta teribila a intutiei".Profesorul Klainerman si-a finalizat studiile doctorale in 1978, sub indrumarea a doi dintre cei mai renumiti matematicieni americani din a doua jumatate a secolului XX, Fritz John si Louis Nirenberg, cu o teza intitulata Global Existence for Nonlinear Wave Equations. Pentru urmatorii doi ani, profesorul Klainerman a fost Miller Research Fellow la University of California, Berkeley.Din 1980, profesorul Klainerman a inceput sa predea la Courant Institute of Mathematical Science, din cadrul New York University, unul dintre cele mai prestigioase centre de cercetare in matematica din lume. Din 1986, Sergiu Klainerman primeste titlul de profesor, iar din 1987 pana in prezent este Eugene Higgins Professor of Mathematics la Princeton University.Printre numeroasele sale distinctii si afilieri institutionale, profesorul Klainerman este membru al Academiei Franceze de Stiinte din 2002, membru al Academiei Nationale de Stiinte din Statele Unite ale Americii din 2005, fellow al Academiei Americane de Arte si Stiinte din 1996 si fellow al Societatii Americane de Matematica din 2018.Spre surprinderea mea, am primit numai feedback pozitiv. Tinand seama de reactiile pe care le-au primit altii care au vorbit public impotriva acestei demente, eram pregatit sa fiu atacat, poate anulat chiar, dar cumva nimic din toate acestea nu s-a intamplat. Banuiesc ca activistii woke de la Princeton s-au gandit ca este mai eficient pentru scopurile lor sa ma ignore pur si simplu. Pe de alta parte, am primit multe e-mail-uri de sustintere. Multi oameni m-au felicitat pentru indrazneala de a lua o pozitie publica, in timp mi-au marturisit ca se tem sa faca ceva similar. Aceasta frica de a-ti exprima public pozitia este cat se poate de reala si foarte ingrijoratoare si, desigur, ma trimite cu gandul la situatia pe care am trait-o in Romania in timpul lui Ceausescu.Fenomenul este universal: teoria critica neo-marxista cu numeroasele ei manifestari, dintre care cea mai vatamatoare este teoria critica a rasei, a infectat o mare parte din mediul universitar occidental, in special umanioarele. In acest moment, boala pare mai agresiva in tarile anglo-saxone, precum Statele Unite, Canada , Marea Britanie sau Australia , dar nu am nicio indoiala ca tarile din Europa continentala sunt expuse aceluiasi pericol in crestere. Franta l-a cunoscut din plin - daramarea statuilor, schimbarea numelor si incendierea masinilor au devenit deja o rutina de ceva timp.Oamenii care se opun acestor evolutii trebuie sa inceapa sa se organizeze in numele libertatii academice si a neutralitatii rasiale, etnice si religioase. Acestea sunt principiile cel mai usor de aparat, din simplul motiv ca au ramas, pentru majoritatea covarsitoare a persoanelor care nu se ocupa cu acest soi de activism, necontroversate. La Princeton, un grup de profesori, printre care ma numar si eu, punem pe picioare o organizatie dedicata apararii libertatii de exprimare dupa modelul NATO - un atac woke impotriva unuia dintre noi este un atac impotriva tuturor. Toti membrii organizatiei vor sari imediat in apararea colegului amenintat. Acesta, credem noi, este cel mai bun mod de a contracara atacurile in gloata, deosebit de violente, care au loc pe Facebook sau Twitter impotriva celor care indraznesc, in acest context, sa isi asume o pozitie publica. Dar in cele din urma va trebui sa incepem sa chestionam motivul mai profund din spatele fenomenului woke, care este prabusirea increderii in institutiile noastre fundamentale. Nu este suficient sa aparam libertatea de exprimare si neutralitatea; trebuie sa fim capabili, in acelasi timp, sa articulam o strategie de aparare a culturii occidentale intemeiata pe principii si sa avem cutezanta de a vorbi deschis despre asta.Dincolo de imperfectiunile sale din trecut si din prezent, ceea ce numim "civilizatia occidentala" are in ea insasi o capacitate remarcabila de auto-imbunatatire, care a determinat in ultimele secole atat progresele remarcabile in cunoastere pe care le-am vazut, cat si imbunatatirea conditiei umane. Teoria critica neo-marxista este un atac impotriva pilonilor civilizatiei noastre, care sunt:Primatul individului, bazat pe respectarea drepturilor de proprietate si domnia legii (rule of law), centrat pe un sistem de proceduri juste bine stabilite care se aplica tuturor in mod uniform, indiferent de viziunile religioase sau politice, de identitatea de grup, de delictele comise anterior sau de acuzatii de discriminare bazate pe considerente statistice de grup, nu pe actiuni individuale.Principiile societatii civile bazate pe libertatea de exprimare si asociere, libertatea credintei, descentralizarea puterii, mecanismul de checks and balances, precum si pe credinta puternica in responsabilitatea personala si rolul formativ al familiei.Principiile economiei de piata care, corect aplicate, nu doar ca sunt motorul de baza al prosperitatii generale, dar sunt si garantul libertatii si al democratiei.Increderea suprema in capacitatea fiintei umane de a descoperi Adevarurile universale.Intr-un mod pervers, teoria critica neo-marxista se foloseste de sentimentul de vina al occidentalilor in legatura cu colonialismul si practicile asociate in trecut sclaviei pentru a ataca insusi mecanismul care a facut posibila eliminarea sclaviei in societatea occidentala. Cucerirea, sclavia si prada de razboi nu au fost nici de departe niste practici unice Occidentului, iar faptul ca acestea sunt acum universal condamnate, in buna masura gratie activismului occidental, trece adeseori aproape nementionat.Prin promovarea relativismului moral si cultural, in maniera sa paradoxal-dogmatica, teoria critica neo-marxista submineaza capacitatea noastra naturala de autoaparare. Din pacate, aceasta perspectiva negativa asupra civilizatiei occidentale, pe care teoria critica o promoveaza, domina astazi scolile si universitatile noastre. In buna masura, dominatia acesteia se realizeaza prin intermediul unei birocratii care devine din ce in mai puternica si a profesorilor woke care directioneaza mintile inca neformate ale studentilor si sensibilitatile lor spre aceasta interpretare negativa a istoriei si culturii occidentale. Acest proces va cere din partea noastra mult timp si efort pentru a fi contracarat.Toate universitatile americane au investit masiv in politici dedicate diversitatii si incluziunii care sunt pur si simplu un nume de cod pentru cote pentru anumite grupuri preferentiale. Diversitatea, in acest caz, inseamna diversitate pe baza de sex, rasa, etnie sau preferinte sexuale, fara nicio referire la diversitatea punctelor de vedere, care in realitate s-a diminuat considerabil in universitatile noastre. Acest lucru a condus la expansiunea masiva a unui corp administrativ a carui singura functie este aceea de a impinge in directia unei tot mai mari "diversitati". Teoria critica, in diferitele sale variante, este ideologia care domina multe dintre departamentele de umanioare si stiinte sociale si, de asemenea, cea care a condus la inmultirea grupurilor alcatuite din membrii ai facultatii care investesc in activismul social. Multi oameni, in special aceia din departamentele de stiinte si inginerie, au fost prea ocupati si absorbiti cu munca lor pentru a baga de seama ce se intampla. In paranteza fie spus, acesta era si cazul meu pana de curand, cand am inceput sa imi dau seama de gravitatea tot mai mare a situatiei in care ne aflam. Dar din ce in ce mai multi oameni rezonabili reactioneaza in acest moment la pretentiile razboinicilor pentru justitie sociala. Asa ca, da, universitatile americane sunt suficient de reziliente pentru a supravietui, dar nu fara lupta.Exista atat similaritati, cat si diferente. Comunismul in Estul Europei a ajuns la putere prin forta, impus de armatele sovietice. Miscarea woke actioneaza intr-un mediu democratic pe care se straduieste din rasputeri sa-l compromita. Partidele comuniste, modelate de Lenin, Trotsky si Stalin, au avut un plan bine definit cu privire la cum sa preia si sa exercite puterea. Nu cred, pe baza a ceea ce am vazut pana acum, ca actualele cohorte de radicali progresivi au ceva asemanator. Marxismul clasic a criticat ideile liberale ale timpului pornind de la propria teorie a claselor. Miscarea woke se foloseste mai degraba de identitatea bazata pe rasa, sex etc. O asemanare evidenta este ura intensa pe care o nutresc pentru capitalism si valorile liberale, impreuna cu tendintele totalitare de a-si impune opiniile si de a-i persecuta pe dizidenti. Dar observ, in acelasi timp, asemanari cu national-socialismul - accentul puternic pus pe rasa, desi intr-o maniera inversa, iar tacticile brutale ale unor grupuri de felul Antifa ne duc cu gandul la Camasile brune. Nu e surprinzator ca se folosesc de aceleasi metode ca cele ale grupurilor impotriva carora pretind ca lupta?Din pacate, raspunsul este nu. Exista in comunitatea matematica tot mai multe voci care incearca sa promoveze punctul de vedere al teoriei culturale critice, potrivit caruia ceea ce numim "matematica" este, de fapt, un construct cultural euro-centric al occidentalilor albi si un instrument pentru colonizarea mintii. Eforturile de a "decoloniza" matematica sunt reale, cu toate ca inca marginale. Dar trebuie sa ramanem vigilenti.Dincolo de toate aceste probleme, Statele Unite raman cel mai bun loc din lume pentru a studia matematica, fizica, chimia, biologia sau ingineria. Teritorii intinse din stiintele sociale, precum economia sau stiintele politice, au ramas sanatoase. Umanioarele sunt mai problematice, dar in continuare poti gasi profesori exceptionali peste tot. Unui tanar student preocupat de stiintele sociale sau umanioare, care ar vrea sa studieze in SUA, i-as sugera categoric sa se concentreze mai degreaba pe caracteristicile departamentului unde ar vrea sa aplice si pe reputatia profesorilor ale caror cursuri ar vrea sa le urmeze decat pe renumele universitatii.