Medicul de origine romana Sergiu Pasca, profesor la Stanford, desemnat cercetatorul anului 2021

Acest premiu (Award in Basic Science) este acordat unui membru SIRS care a adus o contributie remarcabila la cercetarea schizofreniei, si anul acesta ii revine lui Sergiu Pasca , a declarat presedinta SIRS Dame Til Wykes, citata de site-ul organizatiei la 13 martie. Pasca a dezvoltat unele dintre primele modele de boala prin derivarea neuronilor din celulele pielii prelevate de la pacientii cu tulburari de neurodezvoltare genetica. Laboratorul sau a aplicat aceste modele pentru a obtine informatii noi despre fiziologia umana, evolutia si mecanismele bolii si a sprijinit cercetatorii din intreaga lume in invatarea si implementarea acestor tehnici, explica SIRS pe site-ul sau.Pentru activitatea lui, Sergiu Pasca a primit mai multe premii anii trecuti. El a studiat medicina in Romania, inainte de a se muta in Statele Unite.