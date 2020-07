Guvernul unei provincii canadiene recomanda sexul prin gauri din pereti, ca masura de evitare a transmiterii coronavirusului

I never thought I'd live to see the day where a government webpage is suggesting the use of glory holes pic.twitter.com/RU0FfYBsCw - Kaitlyn Guillemaud (@kaitguilly) July 22, 2020

Now this is how you do timely, rapid response PR:



"Today at YouPorn, we sent a letter to Honorable Adrian Dix, Minister of Health of British Columbia, for a $100K grant to support the building of glory holes across the province, further promoting 'socially distant' safe sex." pic.twitter.com/YrpbFhVKCy - Bethany Lindsay (@bethanylindsay) July 22, 2020

Printre recomandarile British Columbia se afla masturbarea, descrisa ca modalitatea cea mai sigura dat fiind faptul ca "tu esti cel mai sigur partener pentru tine", asa cum se arata in documentul emis de Centrul pentru Controlul Bolilor al agentiei de sanatate publica British Columbia. De asemenea, cel mai de incredere partener dupa propria persoana este cineva cu care imparti spatiul locuintei sau care are contact apropiat numai cu tine si cu nimeni altcineva.Pentru cei care cauta companie in afara cercului lor apropiat, centrul pentru sanatate publica spune ca sexul virtual nu prezinta niciun risc de raspandire a Covid-19, informeaza CBC News Intalnirile video, convorbirile telefonice, sexting-ul (schimbarea de mesaje si fotografii cu continut explicit), grupurile de chat si de webcam online sunt celelalte variante pe care expertii in sanatate le iau in considerare, insa atentioneaza asupra constientizarii riscurilor privind securitatea datelor ce tin de sexul in mediul online.De asemenea, se recomanda ca oamenii care merg la intalniri sau fac sex fara angajamente sa evite saruturile si sa poarte o masca pentru ca "gafaitul din timpul sexului poate crea picaturi ce transmit Covid-19"."Folositi bariere, precum zidurile, de exemplu "glory holes" (gauri in pereti), care permit contactul sexual, dar nu permit contactul apropiat fata in fata", se arata in ghid."Nu credeam ca o sa apuc ziua in care o pagina de internet a guvernului o sa sugereze folosirea de 'glory holes'", reactioneaza o utilizatoare Twitter la masurile promovate de guvernul provinciei canadiene."Mandru sa fiu canadian!", scrie un barbat pe Twitter.Potrivit unui reporter din Vancouver, vicepresedintele unui site porno a promis ministerului regional al sanatatii 100.000 de euro pentru construirea de "glory holes" in toata British Columbia.