Sfarsitul erei Netanyahu in Israel. Formatiunile politice negociaza formarea unui guvern de uniune nationala

UN "PUCI"?

"50/50"

In urma conflictului armat cu miscarea islamista palestiniana armata Hamas, la 21 mai, liderul opozitiei Yair Lapid si-a intensificat negocierile cu partidele intr-o incercare de a forma un nou Guvern, in urma alegerilor legislative din martie.Mandatul pe care Lapid l-a primit la inceputul lui mai de la presedintele israelian Reuven Rivlin expira miercuri, la ora locala 23.59 (si ora Romaniei).Liderul Partidului Yesh Atid ("Exista un viitor", centru) a fost insarcinat sa formeze Guvermul in urma esecului premierului in exercitiu Netanyahu, judecat cu privire la coruptie intr-o serie de dosare, de a obtine sustinerea numarului necesar de deputati.Dupa saptamani marcate de razboiul de 11 zile dintre armata israeliana si Hamas, la putere in Fasia Gaza , in urma unor tensiuni in Ierusalimul de Est si unor ciocniri si revolte in orase arabe din Israel, ideea unui "guvern de uniune nationala" revine in prim-plan."A venit timpul unui nou Guvern (...). Este vorba despre o oportunitate istorica de a sparge barierele care impart socitatea israeiana, de a uni religiosii si laicii, dreapta si centrul", subliniaza Lapid.Pentru a forma un guvern de uniune, Lapid este necesar sa obtina sustinerea a 61 dintre cei 120 de deputati din Knesset, Parlamentul israelian.El mizeaza pe spirijinul stangii, a centrului si a doua formatiuni de dreapta - in total 51 de deputati -, lucru care explica sprintul final in incercarea de a convinge Partidul Yamina (dreapta radicala) al lui Naftali Bennett, care detine sapte mandate, si deputatii arabi sa-l sustina.Tabara lui Bennett se reuneste duminica.Un acord intre Lapid si Bennett l-ar impinge catre iesire pe Netanyahu, care se afla la putere de 15 ani.Benjamin Netanyahu l-a infrant pe Shimon Peres, in urma cu 25 de ani, la 29 mai 1996, si a fost premier din 1996 in 1999 si din 2009 incoace."Zarurile au fost aruncate. Pana in ultimul moment, un nor de indoiala va plana asupra oricarui semn de revolutie", scrie in editia de duminica Yediot Aharonot, cel mai vandut ziar israelian, care se asteapta ca Naftali Bennett sa intre in coalitia impotriva lui Netanyahu.Cotidianul gratuit de drepta Israel Hayom denunta, in schimb, o tentativa de "puci", cu scopul de a pune capat erei Netanyahu, sustinut de catre "reprezentanti ai Hamasului", un atac indirect la adresa formatiunii arabe israeliene Raam (islamist) a lui Mansour Abbas, care detine patru mandate de deputati si care ar putea sustine coalitia lui Lapid.Dupa organizarea a patru randuri de alegeri in mai putin de doi ani, care nu au reusit sa departajeze intre Benjamin Netanyahu si rivalii sai, opozitia este "mai aproape ca niciodata" de a-l inlatura de la putere, considera Gayil Talshir, o profesoara de stiinte politice la Universitatea ebraica din Ierusalim."Netanyahu se afla intr-o situatie disperata (...). Acum, ca vede ca s-ar putea anunta o coalitie a schimbarii in aceasta (duminica) seara sau maine (luni), el urmeaza sa revina la asalt", cu scopul de a incerca sa-l convinga pe Bennett, eventual pe Gideon Saar, liderul Partidului "Noua speranta" (dreapta) sa nu se alature coalitiei lui Lapid si sa provoace, astfel, esecul acestuia din urma, apreciaza Talshir."Netanyahu a incercat sa obtina profit din escaladarea militara" cu Hamasul, pentru a pune in dificultate ideea unui "Guvern al schimbarii", sustinut de catre deputai arabi, si a "exercitat presiuni imense asupra lui Naftali Bennett sa se alature taberei dreptei", declara AFP analista Dahlia Scheindlin.Insa "Naftali Bennett a ajuns la concluzia ca Netanyahu este la putere de prea mult timp si ca este distras de problemele cu justitia pe care le are", declara ea, estimand la "50-50" sansele ca blocul schimbarii sa-l dea jos de la putere pe Netanyahu.