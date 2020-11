Shanghai a detronat Londra, devenind cel mai conectat oras al lumii in domeniul transportului aerian

Londra a inregistrat o scadere cu 67% a conectivitatii in transportul aerian, in timp ce orasele chinezesti si-au extins conectivitatea. Astfel, in clasamentul celor mai conectate orase din lume, primele patru locuri sunt ocupate de Shanghai, Beijing, Guangzhou si Chengdu din China , conform IATA. Institutia apreciaza ca "pandemia a anulat un secol de progres" in domeniul conectivitatii intre orase.Marile hub-uri de transport aerian, inclusiv Londra, New York si Tokyo, au fost puternic afectate de reducerea calatoriilor spre si dinspre orasele lor, din cauza restrictiilor de zbor impuse in urma pandemiei."Schimbarea dramatica din clasament demonstreaza amploarea reorganizarii conectivitatii pe plan global din ultimele luni. Nu exista castigatori, doar orase care au suferit mai putine pagube. Intr-o perioada scurta de timp s-a anulat un secol de progres in conectarea pietelor si reunirea oamenilor", a apreciat Sebastian Mikosz, purtator de cuvant al IATA. Acesta a adaugat: "Inainte de pandemie, cresterea conectivitatii aeriene era o poveste de succes pe plan global".Industria calatoriilor aeriene in China s-a redresat in mare masura, iar in timpul sarbatorilor 425 de milioane de oameni au calatorit in tara, arata datele Ministerului Turismului de la Beijing. De asemenea, China a redeschis gradual coridoarele pentru transportul aerian.Indicele de conectivitate aeriana stabilit de IATA masoara cat de bine sunt conectate orasele unui stat de alte orase din lume, ceea ce este extrem de important pentru comert, turism, investitii si economie.Asociatia Internationala de Transportat Aerian estimeaza ca 46 de milioane de locuri de munca sustinute de transportul aerian sunt in pericol.Conform celor mai recente estimari ale IATA, numarul de pasageri transportati de companiile aeriene va scadea pana la 1,8 miliarde in acest an, de la 4,5 miliarde in 2019, urmand sa isi revina partial anul viitor pana la 2,8 miliarde. Cifra de afaceri a companiilor aeriene va scadea cu peste 60%, in 2020, comparativ cu 2019, pana la 328 miliarde de dolari."Cartile de istorie vor mentiona 2020 drept cel mai prost an financiar pentru sectorul transportului aerian. In medie, companiile aeriene si-au redus costurile cu un miliard de dolari in fiecare zi si cu toate acestea au acumulat pierderi fara precedent", a afirmat marti directorul general al IATA, Alexandre de Juniac.IATA si-a reiterat apelul catre guverne sa inlocuiasca masurile de carantina cu programe generalizate de testare."Vedem cum statele incep treptat sa ne asculte", a spus de Juniac, referindu-se la initiativele de testare care au fost demarate in Franta, Germania, Italia, Marea Britanie, SUA si Singapore IATA reprezinta aproximativ 290 de companii aeriene din intreaga lume, echivalentul a 82% din traficul aerian mondial.CITESTE SI: