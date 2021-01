Trump a incercat sa posteze de pe contul presedintiei SUA dupa ce Twitter i-a blocat contul personal. Ce s-a intamplat cu mesajul

In cele cateva tweet-uri pe care le-a scris si care au fost sterse in cateva minute, Trump isi arata indignarea fata de Twitter, la "stanga radicala" sau la Sectiunea 230, o lege care le permite companiilor media sa-si controla platformele online asa cum considera.In urma incidentului, Twitter a anuntat ca limiteaza conturile @POTUS si @WhiteHouse, ambele fiind oficiale, controlate de Guvernul SUA. Totusi, nu are de gand sa le suspende, cu toate ca exista o posibilitate sa se intample asta in viitor, "daca ar fi cu adevarat nevoie pentru a diminua daunele", potrivit CBS News, citat in businessindifer.com Trump a incercat sa isi foloseasca si contul de campanie, @TeamTrump, dar profilul a fost suspendat.Contul lui Trump pe Facebook a fost, de asemenea, suspendat, pentru o perioada de cel putin doua saptamani, pana cand Joe Biden va prelua oficial mandatul de presedinte al SUA.Citeste si: Ioana Nastase a chemat politia dupa un conflict violent cu Ilie Nastase. "Tot ce mi-am dorit a fost sa ies de acolo teafara"