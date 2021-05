Ce arata despre Romania un simulator de atac cu bomba. Soarta Bucurestiului in cazul raidului cu un proiectil atomic rusesc

Profesorul Alex Wellerstein a pus bazele NUKEMAP, un simulator de bombe , care indica pe ce raza ar face ravagii anumite arme nucleare.Utilizatorii aplicatiei trebuie sa aleaga un oras si un tip de bomba atomica. De exemplu, pentru Bucuresti, detonarea unei bombe rusesti Tsar in centrul orasului ar face ravagii pana la granita cu Bulgaria. Bomba Tsar este de 1.400 de ori mai puternica decat cele de la Hiroshima si Nagasaki la un loc.Pe cand cea mai mare bomba testata in SUA, "Castle Bravo", ar avea o arie de acoperire mai mica, dar tot ar produce distrugeri semnificative.O bomba testata in Coreea de Nord in 2013, detonata in Bucuresti, ar putea ajunge pana la o adancime de 140 de metri si s-ar darama cladirile pe o raza destul de mare in oras.Armele nucleare au aparut in 1945, anul in care au fost folosite asupra oraselor japoneze Hiroshima (6 august 1945) si Nagasaki (9 august 1945).Singurele tari cunoscute ca au detonat asemenea dispozitive sunt Statele Unite ale Americii, Uniunea Sovietica, Marea Britanie, Franta, China India si Pakistan