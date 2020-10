Singapore va folosi teste rapide pentru COVID-19 in cazul nuntilor si a altor evenimente

Singapore s-a confruntat cu una dintre cele mai ridicate rate de infectare cu COVID-19 din Asia la inceputul acestui an din cauza focarelor aparute in dormitoarele comune ale muncitorilor imigranti, insa in ultimele saptamani numarul infectarilor a scazut foarte mult.Ministerul Sanatatii a declarat ca pana la sfarsitul anului va identifica evenimentele care vor necesita teste rapide, intre care evenimente de afaceri sau sportive, nunti si spectacole live.In prezent, la nunti si evenimente religioase participarea este limitata la maxim 100 de persoane.In cazul a pana la 3% dintre indivizi pot aparea rezultate fals pozitive in urma testelor rapide bazate pe detectia de antigen, a afirmat ministerul, adaugand ca acest "inconvenient trebuie pus in balanta cu necesitatea deschiderii societatii si economiei".In prezent in Singapore exista restrictii stricte privind distantarea sociala care limiteaza adunarile in public la cinci persoane. Autoritatile au declarat marti ca spera ca numarul acestora sa creasca la opt in urmatoarele saptamani daca rata infectarilor cu coronavirus ramane scazuta.