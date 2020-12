Singapore, prima tara care aproba vanzarea carnii crescute in laborator

Cererea pentru alternative la carnea obisnuita este in crestere pe fondul ingrijorarilor consumatorilor cu privire la starea de sanatate, bunastarea animalelor si mediul inconjurator. Mai multe optiuni de carne produsa din proteine pe baza de plante, promovate pentru prima data de firmele Beyond Meat Inc si Impossible Foods, sunt disponibile pe rafturile supermarketurilor si in meniurile restaurantelor.Insa asa-numita "carne curata", care este produsa din celule crescute in laborator, este inca intr-un stadiu incipient."Prima aprobare din lume pentru carnea de calitate ridicata creata pe baza unor celule animale pentru consumul uman deschide calea pentru lansarea comerciala la scara larga in Singapore", a informat firma Eat Just intr-un comunicat dat publicitatii miercuri.Potrivit companiei americane, carnea va fi vanduta sub forma de nuggets de pui, urmand ca detaliile cu privire la lansarea produsului sa fie anuntate la o data ulterioara. Anterior insa firma a estimat ca fiecare nugget va costa 50 de dolari.Citeste si: Imagini cutremuratoare din spitalul Resita. Pacienti cu probleme psihice sunt lasati sa agonizeze, printre trupurile celor care au murit de COVID