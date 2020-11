Singura girafa alba din lume, monitorizata prin GPS pentru a fi protejata de braconieri

Girafa alba de sex masculin prezinta o trasatura genetica rara numita leucism, care provoaca pierderea partiala a pigmentarii, a explicat intr-un comunicat emis marti Ahmed Noor, directorul rezervatiei comunitare Ishaqbini Hirola Conservancy unde traieste animalul, situata in orasul Garissa.Acest exemplar este unul dintre cele trei girafe albe care au trait in aceasta rezervatie pana cand o girafa alba de sex feminin si puiul ei au fost omorati de braconieri, in luna martie.Dispozitivul GPS, care a fost plasat intr-un corn al girafei, va oferi date in timp real cu privire la locul in care se afla animalul, ceea ce va permite rangerilor sa il protejeze de braconieri, a precizat Noor.Printre animalele care traiesc in aceasta rezervatie se numara exemplare de Giraffa reticulata, specie pe cale de disparitie, dar si antilope hirola, a caror populatie actuala din salbaticie este estimata la 450 de indivizi.Citeste si: O noua specie de foca a fost descoperita. Istoria acestor animale a fost rescrisa