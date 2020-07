SIRIA: Alegeri parlamentare intr-o tara devastata de razboi

Aceasta este a treia serie de alegeri parlamentare de la declansarea, in 2011, a unui conflict care s-a soldat pana acum cu peste 380.000 de morti si a dus la exodul a milioane de oameni, in timp ce regimul de la Damasc si sustinatorii lui sunt vizati de sanctiuni ale Occidentului.Mai mult de 7.400 de sectii de votare si-au deschis usile la ora locala 07:00 (04:00 GMT) in zonele guvernamentale, potrivit Comisiei Electorale. Pentru prima data, scrutinul se va desfasura si in foste bastioane ale rebelilor.Cu o zi inainte de scrutin, o persoana a fost ucisa si o alta a fost ranita in explozia a doua bombe langa o moschee la periferia de sud a Damascului.Partidul Baas, la putere de o jumatate de secol si legat initial de clanul Assad, castiga de obicei la mare distanta aceste legislative, organizate o data la fiecare patru ani pentru alegerea a 250 de deputati, in timp ce majoritatea opozantilor traiesc in exil sau in zone care se sustrag controlului Damascului.Prevazute initial sa aiba loc in aprilie, alegerile au fost amanate de doua ori din cauza pandemiei de coronavirus, care, potrivit cifrelor oficiale, a contaminat 496 de persoane si a facut 25 de morti in regiunile aflate sub controlul regimului.Printre cei 1.658 de candidati se afla si oameni de afaceri. Deja de mai multe saptamani strazile capitalei siriene sunt invadate de portrete ale lor insotite de sloganuri.In timpul alegerilor legislative din 2016, rata de participare a fost de 57,56% in randul celor aproape 9 milioane de alegatori.