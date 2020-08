Siria: Presedintele a promulgat decretul de formare a unui nou guvern pe fondul crizei economice, a pandemiei si a violentelor din nordul tarii

Decretul publicat de mass-media sociale ale presedintiei ii mentine in functie pe ministrii afacerilor externe, apararii, de interne, al economiei si al informatiei.Alte 12 portofolii, printre care cele ale Finantelor, Energiei si Sanatatii publice, si-au schimbat titularii.Noul guvern, care numara trei femei, este al cincilea format in Siria de la inceputul conflictului in 2011. Mandatul lui este pana in 2021, data urmatoarelor alegeri prezidentiale.Formarea noului guvern intervine intr-un context de criza economica acuta si depreciere fara precedent a monedei siriene, precum si de raspandire a coronavirusului si continuare a violentelor in nordul Siriei.Bashar al-Assad l-a insarcinat la 25 august pe Hussein Arnous, un fost ministru al resurselor hidraulice, sa formeze un nou guvern, dupa alegerile parlamentare care au avut loc in iulie.La fel ca predecesorul sau, noul premier face de mai multi ani obiectul unor sanctiuni impuse de SUA si UE impotriva regimului Assad.Guvernul sirian afirma ca a inregistrat pana in pretent 2.628 de cazuri de COVID-19, dintre care 106 s-au soldat cu deces, in zonele aflate sub controlul sau. Insa medici si locuitori din Damasc afirma ca cifrele reale sunt mult mai ridicate.Dupa 9 ani de razboi care a facut cel putin 380.000 de morti si a determinat exodul a circa jumatate din populatie, regimul Assad controleaza in jur de 70 la suta din teritoriul sirian.