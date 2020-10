Situatia se agraveaza in intreaga lume. OMS: Recordul de contaminari cu coronavirus, doborat pentru a treia zi consecutiv

Potrivit statisticilor mondiale ale OMS, 465.319 de cazuri au fost confirmate sambata fata de 449.720 inregistrate vineri si 437.247 joi.Emisfera nordica se afla intr-un "moment critic" al pandemiei de COVID-19, a avertizat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmand ca un numar prea mare de tari inregistreaza o crestere exponentiala de cazuri."Un numar prea mare de tari cunoaste o crestere exponentiala a cazurilor de COVID-19, iar asta face ca spitalele si centrele de ingrijire sa fie aproape pline sau si-au depasit capacitatile. Si suntem abia in octombrie", a adaugat el.El a estimat ca "urmatoarele luni vor fi foarte dificile" in contextul in care "unele tari se afla pe un drum periculos".