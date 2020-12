Un slogan de distantare fizica, ales cuvantul anului in Japonia

Aceasta ideograma s-a clasat in fruntea clasamentului, obtinand 14% din totalul celor 208.000 de voturi exprimate in Japonia cu ocazia unui concurs organizat in fiecare an de o fundatie care promoveaza "kanji", caractere grafice importate din China si utilizate in scrierea japoneza.Desi se confrunta cu un ingrijorator nou val de infectari, Japonia a fost relativ scutita pana in prezent de pandemia de COVID-19 in comparatie cu alte regiuni ale lumii, iar statul nipon a reusit sa evite izolarea obligatorie a populatiei la domiciliu.In locul acelei masuri, rezidentii au fost sfatuiti sa evite aglomerarile, un principiu de distantare fizica sintetizat prin caracterul grafic "mitsu".Expresia, popularizata de la sfarsitul lunii martie de guvernatoarea regiunii Tokyo, Yuriko Koike, a devenit foarte repede virala si a inspirat lansarea unor productii diverse, precum manga, un remix tehno si chiar un joc video.Ca in fiecare an, posturile de televiziune din Japonia au difuzat in direct anuntul prin care a fost comunicat "Cuvantul Anului", care a fost desenat cu o pensula de un calugar de la templul Kiyomizu din Kyoto.Dupa recomandarile guvernului in privinta evitarii aglomerarilor, multi locuitori din Japonia "s-au comportat avand mereu in minte termenul 'mitsu'", au declarat reprezentantii fundatiei care promoveaza grafia "kanji".Cele mai multe dintre celelalte "kanji" incluse in Topul 10 al cuvintelor din 2020 fac de asemenea referire la pandemie.Citeste si: Donald Trump si personalul Casei Albe nu se vor vaccina contra COVID-19 in prima etapa a campaniei