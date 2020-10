Slovacia a inceput sa-si testeze toti locuitorii cu varsta peste 10 ani

Patru districte de langa frontiera cu Polonia vor fi testate primele, urmand ca toti locuitorii cu varsta peste 10 ani sa fie supusi unei testari antigen rapide sub supravegherea Ministerului Apararii.Autoritatile slovace planuiesc sa testeze restul tarii in urmatoarele doua weekend-uri, de vineri pana duminica.Armata slovaca a desfasurat in acest scop circa 8.000 de soldati, insa exista o lipsa de personal medical pregatit.Ministrul slovac al sanatatii Marek Krajci i-a indemnat in acest context pe studentii la medicina sa participe ca voluntari.Premierul slovac Igor Matovic a declarat inainte de aceasta ca participarea la testare este benevola, dar ca cei care nu vor putea prezenta un test negativ in zilele de dupa programul de testare in masa vor trebui sa intre in carantina obligatorie timp de 10 zile.Presedinta Zuzana Caputova a criticat aceasta regula, afirmand ca "daca ameninti cu sanctiuni, nu se poate spune ca (testarea) este benevola".Slovacia a inregistrat 2.581 de noi cazuri de contaminare in ultimele 24 de ore si alte 19 decese cauzate de COVID-19.Incepand de sambata, restrictii aspre vor fi aplicate pe tot teritoriul Slovaciei, tara membra a Uniunii Europene, cu circa 5,5 milioane de locuitori.