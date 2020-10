Slovacia a inceput testarea in masa. De luni, cine iese pe strada fara test negativ pentru COVID-19 poate primi amenda

Slovacii fac teste rapide antigen, cu rezultat in 30 de minute. Testele antigen nu au rezultate sigure, dar pot identifica 7 din 10 cazuri de infectare. Daca sunt pozitivi, sunt supraveghetati de medicii de familie si stau izolati zece zile.Obiectivul slovacilor este sa testeze 4 din 5 oameni, in conditiile in care curba infectarii creste vertiginos, iar vecinii cehi sunt cei mai afectati europeni in acest moment.Operatiunea de testare este organizata de armata. Este deja al doilea weekend de cand se formeaza cozi in fata celor 5000 de centre de testare, in ciuda faptului ca sunt 45.000 de cadre medicale implicate."Nu exista alternativa! Fie restrictii dure, fie testare in masa", a declarat Jaro Nad, ministrul Apararii din Slovacia.Liderii europeni lauda initiativa slovacilor."Stim ca vaccinurile nu vor rezolva totul imediat. Avem nevoie, in paralel, sa face testare si monitorizare mai eficienta", este si opinia lui Charles Michel, presedintele Consiliului European.