Rusia ii cere Slovaciei sa-i dea vaccinurile Sputnik V inapoi. Care este motivul

Agentia de reglementare a medicamentelor, SUKL, precizase ca loturile de vaccinuri primite din Rusia sunt diferite fata de cele analizate de expertii internationali si de oficialii UE.Slovacia a importat 200.000 de doze din vaccinul Sputnik luna trecuta , devenind astfel a doua tara din UE care cumpara serul rusesc, dupa Ungaria, in ciuda faptului ca acesta nu a primit inca autorizarea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), insa serul nu a fost administrat populatiei.Potrivit autoritatilor din Slovacia, dozajul vaccinului primit difera fata de cel pe care EMA il analizeaza la randul ei, chiar in acest momente.Fondul Rusesc pentru Investitii Directe (RDIF), fondul suveran care este responsabil pentru vanzarea vaccinului in strainatate, a negat aceste sugestii si le-a descris drept "fake news".