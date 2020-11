Slovacia relaxeaza restrictiile anuntand succesul campaniei sale de testare in masa

Meciurile din liga de hochei si cea de fotbal vor fi de asemenea reluate fara spectatori, a informat vineri Matovic pe Facebook Slovacia, cu 5,5 milioane de locuitori, este una dintre primele tari care relaxeaza restrictiile impuse pentru contracararea celui de-al doilea val de infectii cu noul coronavirus in Europa.Alaturi de restrictiile stricte, guvernul a incercat sa tina pandemia sub control cu ajutorul unei campanii de testare in masa, al carei rezultat este considerat un succes, potrivit oficialilor.Matovic a mentionat ca testarea pe scara larga - prin folosirea testelor antigen, care ofera rezultate mai rapide, dar cu o precizie mai mica in comparatie cu testele standard PCR - a contribuit la reducerea proportiei de infectari cu mai mult de jumatate.Slovacia a raportat in total 83.796 de cazuri de coronavirus depistate prin testarea standard de la debutul pandemiei, inclusiv cele 2.024 de noi cazuri raportate joi, aproape de valoarea medie pe sapte zile. Numarul infectarilor s-a redus considerabil de la recordul zilnic de peste 3.000 inregistrat la finalul lui octombrie.In total, 491 de persoane au decedat din cauza COVID-19, un bilant mic comparat cu cele inregistrate in alte tari din Vestul Europei si aproape de 12 ori mai mic decat cel din in tara vecina Cehia , unde au fost raportate cele mai ridicate rate de infectare si de decese pe cap de locuitor din Europa in ultimele saptamani.CITESTE SI