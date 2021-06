Slovacia a pornit vaccinarea cu Sputnik V si devine a doua tara din Uniunea Europeana care foloseste vaccinul rusesc

EMA nu a autorizat deocamdata acest vaccin, dar Slovacia a inceput utilizarea lui, in pofida unei dezbateri interne aprinse. Ungaria a inceput deja sa foloseasca vaccinul Sputnik V.In luna martie, Slovacia a primit 200.000 de doze de vaccin rusesc Sputnik V, dupa ce fostul premier Igor Matovic le-a comandat in secret, ceea ce a nascut o disputa soldata cu pierderea functiei de prim-ministru.Initial, doar persoanele cu varste intre 18 ani si 60 de ani vor putea face programari pentru a primi doza de vaccin.In prezent ministru al finantelor, Matovic a denuntat ceea ce el a numit o "campanie vrednica de dispret".Pe de alta parte, ministrul de externe slovac Ivan Korcok a declarat luni ca Slovacia probabil va accepta intrarea cetatenilor straini vaccinati cu Sputnik V."Presupun ca va fi acceptata inocularea cu Sputnik V, intrucat vaccinul a primit unda verde in tara si este folosit si in Ungaria", a spus Korcok, citat de TASR.Martin Klus, secretar de stat in MAE slovac, a confirmat ca autoritatile de la Bratislava au transmis Ungariei ca vor recunoaste certificatele de vaccinare, inclusiv pentru persoanele vaccinate cu Sputnik V si cu serul chinezesc Sinopharm, care este si el utilizat in Ungaria.Klus a tinut sa remarce ca Austria nu recunoaste vaccinarea cu Sputnik V, dar accepta inocularea cu Sinopharm. Motivul din spatele acestei decizii este faptul ca producatorul chinez i-a solicitat Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) sa inregistreze vaccinul sau, in timp ce compania rusa nu a facut acest lucru.In general, Slovacia a administrat vaccinurile produse de Pfizer/BioNTech si Moderna. Tara cu o populatie de aproape 5,5 milioane de locuitori a raportat peste 12.000 decese cauzate de noul coronavirus.Potrivit EFE, pana in prezent 1,8 milioane de persoane au primit in Slovacia cel putin o doza de vaccin anti-COVID-19, iar 930.000 ambele doze.