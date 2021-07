Premierul sloven contraataca in disputa cu Bruxellesul privind statul de drept: ''Slovenia nu este o colonie!''. Acuzatii aduse de Laura Kovesi

Kovesi spune ca Slovenia reprezinta un "risc imens" pentru fondurile UE

Situatie rara la astfel de evenimente, Timmermans a refuzat joi sa se alature fotografiei de grup in care ceilalti membri ai Comisiei Europene au aparut alaturi de premierul conservator sloven.Prin gestul sau, vicepresedintele executivului comunitar (insarcinat cu Pactul Verde european) a dorit sa protesteze impotriva ''atacului inacceptabil si calomnios'' al lui Janez Jansa la adresa a doi procurori sloveni care urmau sa fie delegati in noul Parchet european condus de Laura Codruta Kovesi , dar care nu au mai ajuns in aceste functii din cauza opozitiei guvernului sloven.Janez Jansa a pus la indoiala impartialitatea si independenta celor doi procurori, pe care i-a aratat aparand intr-o fotografie impreuna cu eurodeputati socialisti. ''Au existat intrebari concrete despre statul de drept, iar noi le-am raspuns'', a spus vineri la o intalnire cu jurnalisti straini premierul sloven, care acuza frecvent partizanatul de stanga al presei si al justitiei din tara sa.Intrebat despre reactia lui Frans Timmermans, Jansa a raspuns ca nici nu a bagat de seama ca acesta lipsea din fotografia de grup.''Nu avem nicio problema ca cineva sa verifice orice ar dori: statul de drept, libertatea presei, finantarea mass-media'', dar ''Slovenia nu este o colonie, nu este un stat de mana a doua. Insistam asupra unui tratament echitabil'', a subliniat premierul sloven.La ultimul summit european el si omologul sau polonez Mateusz Morawiecki au fost singurii care l-au sustinut pe premierul ungar Viktor Orban in fata criticilor altor lideri europeni asupra noii legi ungare menite sa combata promovarea homosexualitatii in scoli.''Uniunea Europeana nu este o uniune fara Europa Centrala'', a mai spus Jansa vineri, avertizand impotriva unei politici ''a standardelor duble'' care ar putea duce la ''prabusirea'' Uniunii Europene. Esecul Sloveniei de a numi procurori la Parchetul European - organismul UE insarcinat cu investigarea fraudei si coruptiei - va impiedica supravegherea eficienta a modului in care sunt cheltuiti banii UE in aceasta tara, a declarat pentru Politico procurorul sef al EPPO, Laura Codruta Kovesi. Slovenia a preluat presedintia rotativa a UE de la 1 iulie."Toate infractiunile care sunt comise dupa 1 iunie intra sub jurisdictia EPPO, avem o competenta obligatorie de a investiga", a declarat Kovesi pentru Brussels Playbook POLITICO, intr-un interviu. Kovesi a adaugat: "De aceea consider Slovenia un mare risc, deoarece banii vor continua sa intre in Slovenia, dar sistemul de management si control al fondurilor UE din Slovenia va fi cu adevarat afectat."Comisia Europeana va aproba joi planul de cheltuieli al Sloveniei in cadrul fondului UE de recuperare in urma (pandemiei de) coronavirus. In asteptarea aprobarii, tara urmeaza sa primeasca 2,5 miliarde de euro in total - 1,8 miliarde de euro in subventii si 700 de milioane de euro in imprumuturi - in urmatorii sase ani.Dar tara nu a reusit sa numeasca la timp doi procurori europeni delegati pentru inceperea functionarii EPPO, la 1 iunie, dupa ce prim-ministrul populist Janez Jansa a blocat numirea lor, pe motiv ca "nu a furnizat Consiliul National al Procurorului catre Ministerul Justitiei un numar suficient de candidati calificati", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului Justitiei, adaugand ca unul dintre candidatii eliminati a dat in judecata guvernul si a solicitat instantei sa opreasca un nou proces de numire."Ne asteptam ca instanta sa se pronunte in termen de o luna. In cazul in care instanta va decide sa nu intervina in decizia adoptata de guvern, Ministerul va repeta imediat procedura" pentru a selecta noi candidati, dar "este putin probabil ca acestia sa fie la post inainte de mijlocul lunii iulie", a spus purtatorul de cuvant. Deocamdata, "Slovenia se va baza pe mecanismele nationale stabilite pentru protejarea intereselor financiare ale UE".Kovesi a declarat ca "lipsa manifesta de cooperare sincera a autoritatilor slovene va influenta foarte mult eficienta EPPO", deoarece responsabilitatea legala de a investiga a fost transferata catre agentia pe care o conduce, dar fara procurori nationali, "nu putem investiga in mod eficient toate suspiciunile de frauda".