VIDEO Amenda colosala incasata in Suedia de un sofer care a sicanat un roman in trafic: "Mi-a franat in fata, am reusit cu greu sa opresc la timp"

Soferul suedez a primit o amenda de 12.500 de euro, povesteste romanul pe canalul Trafictube.ro Romanul a povestit cum pe un pod din Goteborg, un sofer i-a taiat fata , apoi a franat, astfel incat romanul a fost nevoit sa puna o frana brusca, riscand un accident grav, mai ales ca transporta o incarcatura masiva."Urma o portiune de drum in lucru, iar in pozitia in care ma aflam, imi era imposibil sa observ din timp masinile ce veneau din dreapta mea, drumul era in V, unghiurile moarte, vedeam masinile doar in momentul in care ma depaseau , in oglinzi vad doar ce e paralel cu camionul!", a povestit romanul."Ma bazam doar pe intuitia si intelegerea celor care veneau ca or sa ma lase sa intru, dar ce a urmat se poate vedea in videoclip, mai bine zis doar o parte. Dupa ce o trecut de mine cel cu Volvo -ul, ce si-o zis, stai ca iti arat eu tie, si mi-o franat in fata, am reusit cu greu sa opresc la timp, am auzit cum marfa din container s-a rearanjat ", a mai spus barbatul.