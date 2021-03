Soferii Uber vor beneficia de salariul minim si de concedii platite in Marea Britanie

Acordul din Marea Britanie clasifica soferii Uber ca lucratori indreptatiti sa beneficieze de mai putine drepturi decat cei clasificati ca angajati, carora le sunt garantate concediul de boala si cel parental.In prezent, soferii Uber sunt considerati drept liber profesionisti, ceea ce inseamna ca in fata legii beneficiaza doar de o protectie minima.Noile schimbari privind plata angajatilor din Marea Britanie vor intra in vigoare de miercuri. Reprezentantii Uber au declarat marti pentru BBC ca nu se asteapta ca schimbarea conditiilor pentru soferi sa duca la tarife mai ridicate.Intr-un dosar demarat de doi soferi de la Uber, un tribunal pentru litigii de munca din Londra a decis in 2016 ca cei doi au dreptul la vacanta platita si pauze de odihna. Compania americana a facut recurs la decizia initiala pana la instanta suprema din Marea Britanie.In februarie, Curtea Suprema de Justitie din Marea Britanie a decis ca soferii Uber sunt angajati si nu contractori independenti si in consecinta beneficiaza de drepturile acordate in mod normal angajatilor, precum salariu minim sau concedii platite. Aceasta decizie va da o lovitura serioasa modelului de business al Uber si ar putea avea consecinte pentru milioane de lucratori din economia informala, apreciaza analistii.Salariul minim in Regatul Unit este de 8,72 lire sterline (12,07 dolari) pe ora, pentru cei de 25 de ani si peste aceasta varsta.Uber are aproximativ 70.000 de soferi in Marea Britanie, dintre care 45.000 numai in Londra, iar aceasta este una dintre cele mai importante piete ale companiei americane.Compania Uber a fost fondata in 2009 in Statele Unite ale Americii si pana acum nu a inregistrat niciodata profit anual. Pe ansamblul anului 2020, Uber a inregistrat pierderi de 6,768 miliarde de dolari, cu 20% mai putin fata de cele de 8,5 miliarde de dolari din 2019. Veniturile au scazut si ele de la 13 miliarde de dolari in 2019 pana la 11,139 miliarde de dolari in 2020.Uber activeaza pe piata din Romania din februarie 2015, in Bucuresti, si s-a extins rapid in orasele Cluj, Brasov, Timisoara, Iasi, Constanta si Craiova. In Romania, Uber are peste 450.000 de utilizatori, din care 350.000 in Bucuresti. Romania este a doua piata ca marime in regiunea central si est europeana, dupa Polonia , si a cincea din Uniunea Europeana.