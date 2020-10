Peste 20 de soldati din Vietnam au fost dati disparuti dupa o alunecare de teren

'Am avut inca o noapte fara somn', a declarat presei, vizibil emotionat, ministrul adjunct al apararii, Phan Van Giang.Incidentul de duminica a avut loc la numai cateva zile dupa ce o alta alunecare de teren, in provincia vecina Thua Thien Hue, a provocat moartea a 13 oameni, majoritatea militari. Echipele de salvare din aceasta provincie continua cautarea a cel putin 15 muncitori din constructii, dati disparuti la inceputul saptamanii, intr-o zona muntoasa.Ploile puternice din octombrie au provocat in Vietnam inundatii si alunecari de teren soldate cu cel putin 64 de morti. Agentia meteorologica nationala a anuntat ca miercuri se asteapta in unele zone precipitatii de 600 de litri pe metru patrat. In Quang Tri, potrivit presei de stat vietnameze, nivelul raurilor este cel mai ridicat din ultimii 20 de ani.