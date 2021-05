Solidaritate cu Statul Israel in Romania

Membrii Parlamentului Romaniei si reprezentanti ai partidelor politice s-au aflat printre participanti. Rabinul Naftali Deutsch de la Casa Chabad Bucuresti si Prim Rabin al Romaniei, Rabinul Rafael Shaffer au deschis mitingul, rugandu-se pentru Statul Israel si pentru armata israeliana.Mari prieteni ai Israelului, dl. Cristian Gabriel Seidler, avocat Lia Doru, scriitorul Radu F. Alexandru, jurnalistul Ion Ionita, s-au numarat printre cei care au vorbit despre sentimentele si sprijinul lor, in aceste momente de criza, pentru statul evreiesc.Printre cei prezenti s-a numarat dl. Marcel Ciolacu, presedintele celui mai mare partid politic din Romania, PSD. Dl. Robert Cazanciuc, vicepresedinte al Senatului Romaniei, dl. Remus Pricopie, rectorul Universitatii SNSPA, dl. Dan Vladescu, seful Asociatiei Auditorilor UE, dna Carmen Moldovan si dl. Andi Cristea, membrii ai Parlamentului, membri ai Consiliului de Administratie al complexului educational Laude-Reut, consilieri ai Primariei Bucuresti, dl. Ionel Roiban, consilier al dlui Ludovic Orban, cel de-al 68-lea Prim-Ministru al Romaniei si seful partidului PNL aflat acum la putere, presedintele Camerei Deputatilor din Romania, s-au alaturat participantilor pentru a exprima sprijinul lor pentru Statul Israel, aflat acum in plina actiune de aparare a cetatenilor si a integritatii sale teritoriale.20 de cantareti ai Operei Bucuresti (Opera Nationala Bucuresti) au fost acolo, alaturi de noi, pentru a canta imnurile Israelului si ale Romaniei.Exprimam adanc respect pentru Ambasadorul David Saranga al Israelului, care in aceste zile isi dedica tot timpul, cu energie si mult succes, prezentarii si apararii pozitiei Israelului in conflictul in desfasurare, a spus printre altele: "Nu suntem dusmanii poporului palestinian. Noi luptam impotriva terorii raspandita de Hamas, grupul terorist care dauneaza atat noua cat si palestinienilor".Ambasadorul adjunct Amir Sagron, a participat la eveniment alaturi de echipa ambasadei israeliene.Multumim dnei. Tovei Ben Nun Cherbis, presedintele Fundatiei Lauder Reut, pentru energie si pentru contributia esentiala la organizarea si desfasurarea acestui eveniment, initiat si organizat sub umbrela Asociatiei Sioniste din Romania (ASR)Multumim, de asemenea, Primariei Sectorului 3 Bucuresti, dlui Andrei Schwartz (Romania Israel) pentru sprijin si ajutor.Adresam multumiri Primariei Municipiului Bucuresti, pentru autorizarea raliului nostru.Ne exprimam regrete ca, din cauza unor probleme urgente, dl. Tiberiu Roth, Presedintele Asociatiei Sioniste din Romania, un mare si foarte activ sustinator al Israelului, nu a putut fi alaturi de noi. Ii multumim pentru mesajul sau si ii transmitem cele mai puternice urari de sanatate.Exprimam regrete si o dezamagire profunda cu privire la lipsa de reactii si raspunsuri la invitatiile noastre de participare, trimise liderilor FCER (Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania).Suntem total nedumeriti de atitudinea ostila, de lipsa lor de sprijin, mai ales cand dl. Silviu Vexler, presedintele Federatiei, este si Seful Grupului parlamentar de prietenie Romania-Israel, grup nou infiintat. Este dincolo de intelegerea noastra de ce nici unul dintre membrii acestui grup si nici un membru din conducerea FCER nu s-au alaturat actiunii publice de sustinere a Statului Israelul!Incheiem prin a ne exprima aprecierea pentru toti cei care au parcurs sute de kilometri pentru a participa la raliu.Multumim tuturor celor care au donat steaguri, echipamente si camionul cu ecrane LED, precum si tuturor celor care au alocat timpul si energia pentru a fi prezenti la evenimentul de solidaritate cu Statul Israel, care inca se confrunta cu atacuri masive lansate impotriva populatiei civile de teroristi palestinieni.