Solstitiul de vara la Stonehenge, urmarit online de milioane de oameni

"Soarele a fost putin evaziv, dar peste 3,6 milioane dintre voi ati urmarit impreuna cu noi apusul si rasaritul de la Stonehenge!", conform mesajului postat pe Twitter de organizatia English Heritage.Monumentul megalitic de la Stonehenge a fost folosit pentru a marca si in acest an sfarsitul celei mai lungi zile a anului, sambata seara, la ora 21:44 GMT - o zi care a durat peste 16 ore - precum si inceputul verii astronomice la rasaritul Soarelui, duminica, la ora 03:52 GMT."Solstitiul de vara astronomic este momentul exact in care (Pamantul) este inclinat pe orbita la cea mai mica distanta fata de Soare, emisfera nordica inregistrand astfel cea mai lunga zi a anului. De asemenea, acest moment marcheaza inceputul oficial al verii", conform English Heritage.In urma cu mii de ani druizii conduceau mii de oameni adunati la Stonehenge pentru ritualurile intampinarii solstitiului de vara. Anul acesta, ceremonia s-a desfasurat exclusiv in mediul online din cauza masurilor de distantare sociala adoptate de Marea Britanie impotriva epidemiei cu noul coronavirus. Monumentul de la Stonehenge se va redeschide pentru public la 4 iulie.Druizii, care apartineau in special culturii celtice, isi bazau sistemul de credinte pe fortele naturii si pe practici samanice.Arheologii si istoricii sunt de parere ca ciclurile sezoanelor agricole i-ar fi inspirat pe britanicii din Neolitic sa transporte si sa alinieze in functie de Soare monolitii de pana la 25 de tone ce formeaza acest celebru monument megalitic.