VIDEO Sonda spatiala OSIRIS-REx a NASA, in pericol sa piarda fragmentele de asteroid colectate

Bratul robotic al sondei OSIRIS-REx a proiectat marti, deasupra scoartei asteroidului Bennu, un nor de praf si nisip cu ajutorul unui jet de gaz comprimat si a captat un esantion din acesta intr-un dispozitiv de colectare ce va fi adus inapoi pe Terra.Insa, imaginile analizate de centrul de control de pe Pamant au dezvaluit ca sonda a prelevat mai mult material decat au anticipat oamenii de stiinta, iar excesul se raspandea in spatiu.Acest incident a determinat echipa misiunii OSIRIS-REx sa grabeasca depozitarea dispozitivului de colectare pentru a preveni scurgeri suplimentare. "Timpul este extrem de important", a declarat reporterilor Thomas Zurbuchen, asociat al NASA pentru misiuni stiintifice.Zurbuchen a precizat ca echipa misiunii va trece peste masurarea cantitatii de material colectat, asa cum era planul initial, grabind in schimb faza de inmagazinare, un proces fragil de depozitare a containerului cu probe colectate intr-o pozitie sigura in cadrul sondei spatiale, pentru a se evita riscul de a pierde si mai mult material valoros.NASA nu va cunoaste cat material a colectat pana cand capsula va reveni pe Pamant, in anul 2023.Evenimentul a determinat de asemenea conducerea misiunii sa renunte la alte tentative de colectare a esantioanelor de pe asteroid.Bennu se afla la aproximativ 320 de milioane de kilometri distanta de Pamant.Obiectivul misiunii consta in recoltarea unei cantitati de cel putin 60 de grame."Sincer, nu am fi putut efectua un experiment mai bun de colectare", le-a spus jurnalistilor Dante Lauretta, coordonatorul misiunii, confirmand ca s-a prelevat o cantitate consistenta de probe.Insa, avand in vedere usa blocata de o roca si imaginile "ingrijoratoare" cu fragmentele raspandite in spatiu, "suntem aproape victima propriului nostru succes", a adaugat el.Sonda spatiala OSIRIS-REx, care a costat aproximativ 800 de milioane de dolari si are dimensiunea unei furgonete, a fost construita de Lockheed Martin si a fost lansata in 2016 pentru a colecta si aduce pe Pamant primul esantion captat de SUA de pe suprafata unui asteroid. Japonia este singura tara care a inregistrat pana in prezent o astfel de reusita.Asteroizii se numara printre corpurile ceresti ramase de la formarea sistemului solar, in urma cu aproximativ 4,5 miliarde de ani. Un esantion ar putea oferi informatii importante despre originile vietii pe Pamant, sustin oamenii de stiinta.