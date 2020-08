Sondaj: Doar 30% dintre britanici s-ar vaccina in mod sigur impotriva noului coronvirus

Cercetatorii au mai afirmat ca guvernul britanic si companiile de media sociala trebuie sa combata dezinformarea pentru ca un vaccin sa fie acceptat pe scara larga.Un sondaj efectuat de Ipsos Mori si universitatea Kings College London a aratat ca 30% dintre persoanele din Marea Britanie au afirmat ca sunt sigure ca se vor vaccina pentru Covid-19, daca va fi disponibil un vaccin.O pondere de 23% au spus ca foarte probabil se vor vaccina si 20% ca destul de probabil.Cu toate acestea, 16% dintre respondenti au spus ca fie este improbabil ca se vor vaccina, fie in mod sigur nu.Dintre cei care au au afirmat ca in mod sigur nu se vor vaccina, 36% au spus ca "se acorda o atentie prea mare" vaccinului impotriva virusului care a provocat moartea a 47.000 de oameni in Marea Britanie, in timp ce 34% au afirmat ca guvernul britanic incearca sa controleze populatia obligandu-i pe oameni sa poarte masti.Potrivit realizatorilor cercetarii, exista o legatura clara intre opozitia fata de un vaccin si media sociala, ca sursa de informare. O proportie de 27% dintre respondenti au spus ca se informeaza de pe Whatsapp si ca este improbabil sa contracteze virusul.Profesorul Bobby Duffy, directorul Institutului pentru politici al Kings College London, a avertizat ca scepticismul fata de vaccinuri este alimentat de teorii ale conspiratiei si de lipsa de incredere in politicieni si in stiinta.Premierul Boris Johnson a afirmat luna trecuta ca oamenii care se opun vaccinurilor sunt "nebuni".Ministrul Sanatatii, Matt Hancock, a cerut luna trecuta membrilor Parlamentului sa stea umar la umar impotriva celor care se opun vaccinurilor.Guvernul britanic a comandat milioane de doze de posibile vaccinuri. Astfel, guvernul a comandat 100 de milioane de doze ale unui vaccin dezvoltat de Universitatea Oxford, considerat ca se afla in fruntea cursei globale de producere a unui vaccin pentru noul coronavirus.