SONDAJ Cetatenii sprijina UE, in pofida crizie sanitare, dar solicita reforme. Trei sferturi dintre romani considera ca pandemia va avea impact asupra situatiei financiare personale

Un nou sondaj Eurobarometru comandat de PE si realizat in perioada martie - aprilie 2021 arata impactul din ce in ce mai puternic al pandemiei de COVID-19 asupra vietii personale si a situatiei financiare a cetatenilor.Opt din zece respondenti stiu ce face UE pentru a combate consecintelor pandemiei, in timp ce cetatenii plaseaza sanatatea publica, combaterea saraciei, sprijinirea economiei si a locurilor de munca, precum si combaterea schimbarilor climatice printre prioritatile lor pentru Parlamentul European.In general, sondajul arata un sprijin puternic pentru Uniunea Europeana, precum si un consens larg in jurul opiniei ca e cel mai bine ca provocarile globale, cum ar fi pandemia de COVID-19, sa fie abordate in comun, la nivelul UE.La sfarsitul primului trimestru al anului 2021, 31% dintre europeni, respectiv 39% dintre romani, au resimtit deja o influenta negativa asupra situatiei lor financiare personale, de la inceputul pandemiei. Alti 26% (UE), respectiv 37% dintre romani, se asteapta ca acest lucru sa se intample. In timp ce 57% dintre respondenti reprezinta o majoritate clara la nivelul UE, exista variatii importante de la o tara la alta. In cazul Romaniei, 76% dintre cetateni considera ca pandemia a avut sau va avea un impact asupra situatiei financiare personale.In pofida impactului financiar al pandemiei, majoritatea respondentilor (58% in UE, 45% in Romania) considera ca beneficiile pentru sanatate ale masurilor de restrictionare in tara lor sunt mai mari decat efectele negative economice pe care le-ar fi putut cauza. Aceasta opinie este prezenta in majoritatea tarilor UE si sugereaza o schimbare de atitudine fata de a doua jumatate a anului 2020, cand o mica majoritate a cetatenilor au considerat efectele economice ca fiind mai importante, conform datelor sondajului PE din 2020.Europenii sunt pe deplin constienti de eforturile Uniunii Europene de combatere a pandemiei de COVID-19 si a consecintelor acesteia: opt din zece europeni au auzit, au vazut sau au citit despre masurile sau actiunile initiate de UE ca raspuns la pandemie si aproape jumatate din toti cetatenii (48% in UE, 41% in Romania) stiu care sunt aceste masuri. Cu toate acestea, in ciuda acestui nivel ridicat de notorietate, doar 48% dintre cetatenii UE (52% in Romania) afirma ca sunt multumiti de masuri, in timp ce 50% (46% in Romania) spun ca nu. In mod similar, doar 44% dintre cetatenii UE (54% in Romania) sunt multumiti de gradul de solidaritate interna dintre statele membre in combaterea pandemiei.In ciuda fluctuatiilor pe termen scurt, precum si a diferentelor dintre tari, scorurile pozitive pentru imaginea UE raman la unul dintre cele mai ridicate niveluri din ultimii zece ani. In medie, la nivelul UE, aproape jumatate dintre cetateni (48% in UE, 49% in Romania) au o imagine pozitiva despre UE. Alti 35% (34% in Romania) au o imagine neutra, in timp ce doar 17% (in UE si Romania) exprima o parere negativa despre UE. Acest sondaj confirma si continua tendinta pozitiva pentru imaginea UE din ultimii zece ani, care este in continua crestere si ramane puternica, in pofida pandemiei si a consecintelor acesteia asupra vietilor cetatenilor europeni.Combinatia dintre opinia uneori critica a cetatenilor cu privire la punerea in aplicare a unor masuri concrete de combatere a crizei si tendinta pozitiva pe termen lung in ceea ce priveste sprijinul fundamental pentru Uniunea Europeana explica, de asemenea, apelul clar si actual pentru o reforma a UE: 70% dintre respondenti (65% in Romania) afirma in cadrul acestui sondaj ca, in general, sunt favorabili UE. Dar mai putin de un sfert dintre europeni (23% in UE, 33% in Romania) sunt in favoarea UE "asa cum s-a realizat pana in prezent" - o scadere cu patru puncte fata de noiembrie/decembrie 2020. In prezent, jumatate dintre respondenti (47% in UE, 32% in Romania) se declara "in favoarea UE, dar nu si a modului in care aceasta a fost realizata pana in prezent".Sanatatea, vaccinurile si mai multe competente in situatii de criza ca prioritati-cheie pentru UE - 74% dintre europeni (71% dintre romani) doresc ca UE sa dobandeasca mai multe competente pentru a face fata unor crize precum pandemia de COVID-19, incluzand 28% care "sunt total de acord".Atunci cand sunt intrebati despre care ar trebui sa fie prioritatile UE in lupta cu pandemia, europenii identifica ca fiind cea mai importanta accesul rapid la vaccinuri sigure si eficiente pentru toti cetatenii UE (39% in UE, 27% in Romania). Aceasta este urmata de alocarea unor sume mai mari pentru dezvoltarea de tratamente si vaccinuri (29% in UE, 26% in Romania), de stabilirea unei strategii europene de criza (28% in UE, 24% in Romania) si de dezvoltarea unei politici europene in domeniul sanatatii (25% in UE, 28% in Romania).Intrebati in mod concret despre asteptarile lor cu privire la Parlamentul European, cetatenii doresc ca deputatii lor alesi sa se concentreze asupra sanatatii publice (49% in UE, 56% in Romania). Aceasta este urmata de combaterea saraciei si a excluziunii sociale (39% in UE, 44% in Romania), de masurile de sprijinire a economiei si de creare de noi locuri de munca (39% in UE, 45% in Romania), precum si de masurile de combatere a schimbarilor climatice (34% in UE, 16% in Romania).Eurobarometrul Parlamentului European din primavara anului 2021 a fost realizat intre 16 martie si 12 aprilie 2021 in cele 27 de state membre ale UE. Sondajul a fost realizat fata in fata si a fost completat cu interviuri online, daca a fost necesar ca urmare a pandemiei. In total, au fost efectuate 26.669 de interviuri (1.045 in Romania).