Sora fostului presedinte american George Bush Senior a murit in urma complicatiilor provocate de COVID-19

"Suntem tristi sa anuntam ca iubita sora a presedintelui Bush, Nancy Bush Ellis, a incetat din viata", a anuntat fundatia fostului presedinte George Bush jr. si a sotiei sale. "Condoleantele si rugaciunile noastre sunt alaturi de familiile Ellis si Bush, amintindu-ne o femeie remarcabila care a adus bucurie si lumina lumii".Fiul lui Nancy Bush Ellis, Alexander Ellis III, a declarat pentru New York Times ca mama sa a murit la un centru rezidential din Concord, statul Massachusetts, din cauza complicatiilor maladiei COVID-19. Ea fusese spitalizata cu febra in decembrie, a precizat Alexander Ellis.Nancy Ellis Bush a fost ea insasi activa in politica. O militanta pentru mediu care a donat pentru cauze si organizatii progresiste, Ellis Bush a facut campanie in mai multe randuri pentru fratele ei si pentru fiii acestuia, George W. Bush si Jeb Bush.Ea s-a concentrat in special pe campanii in afara tarii pentru a-i incuraja pe americanii expatriati sa se inregistreze pentru a vota.