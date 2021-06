Ambasadorul Belgiei in Coreea de Sud, rechemat in tara dupa ce sotia sa a palmuit o vanzatoare VIDEO

Ce s-a intamplat la magazin?

Personalul magazinului dorise sa verifice daca hainele cu care pleca erau ale ei si sa se asigura ca nu a sustras alte articole.Doamna Xiang s-a intalnit mai tarziu cu angajatul magazinului pentru a-si cere scuze pentru "comportamentul inacceptabil", a declarat ulterior ministerul belgian de externe.Dar ministrul de externe Sophie Wilmes a decis sa puna capat mandatului ambasadorului Lescouhier in aceasta vara, dupa trei ani in acest rol.In timp ce ambasadorul Lescouhier si-a servit tara cu daruire, "situatia actuala" nu i-a "permis sa-si indeplineasca rolul intr-un mod senin", a declarat ambasada intr-o postare pe Facebook In aprilie, ambasadorul Lescouhier si-a cerut scuze pentru comportamentul "inacceptabil" al sotiei sale.Doamna Xiang a invocat initial imunitatea diplomatica pentru a evita acuzatiile legate de atac, dar guvernul belgian a renuntat la aceasta pentru a putea fi investigata de politia sud-coreeana, a declarat ambasada.Incidentul a avut loc pe 9 aprilie la un magazin de haine din Yongsan-gu, Seul.Doamna Xiang, in varsta de 63 de ani, a petrecut aproximativ o ora incercand haine inainte de a pleca, relateaza presa sud-coreeana.Un membru al personalului a urmarit-o cand a parasit magazinul pentru a se asigura ca hainele pe care le purta - originare din acelasi magazin - nu au fost achizitionate recent si nu au fost platite.Sotia ambasadorului l-a urmarit apoi pe angajat inapoi in magazin si, intr-o confruntare surprinsa de CCTV, a impins si a plesnit un alt membru al personalului care incercase sa intervina.Politia a interogat-o pe doamna Xiang pe 6 mai. Ea a fost tratata anterior in spital dupa ce a suferit un accident vascular cerebral, potrivit ambasadei Belgiei.