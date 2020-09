"Sounds of the Forest" - prima harta mondiala care colecteaza sunetele padurii

Harta este o initiativa a Wild Rumpus, o antrepriza sociala, si Timber Festival, un festival anual care se desfasoara, de obicei, timp de trei zile, in mijlocul Padurii Nationale din Marea Britanie."Cand pandemia a dus la anularea festivalului nostru, Timber, care aduna mii de oameni din Marea Britanie in Padurea Nationala - care vin sa se joace, sa cante, sa danseze si sa creeze sub bolta padurii - am inceput sa ne gandim ce altceva putem face, sa ajutam oamenii sa se conecteze cu natura", a spus Sarah Bird, director la Wild Rumpus, pentru Treehugger Ea a explicat ca erau in cautarea unei solutii care sa trimita oamenii in padurile din zona lor, dar care sa ii si conecteze unii cu altii."Am simtit ca si cum natura ne-a transmis tare si clar ca un proiect legat de sunete este cel potrivit. Pentru ca nivelul obisnuit de poluare fonica a fost mult redus de pandemie, am putut auzi pasarile cantand si vantul batand printre frunze. Abia dupa ce am lansat proiectul ne-am dat seama ce exercitiu extraordinar presupune aceasta provocare de a inregistra sunetele padurii, cum te simti cand te opresti sa asculti natura", a mai spus Sarah.Romania este prezenta si ea pe harta, cu o inregistrare din Campu' Cetatii, Transilvania.Urmatorul pas va fi ca organizatorii festivalului sa invite artisti care sa se inspire din sunetele de pe harta si sa creeze melodii sau alte forme de arta audio, care vor fi prezentate in editia de anul viitor a festivalului din Marea Britanie."In aceste vremuri ciudate si nesigure, e foarte linistitor si chiar o sursa de inspiratie sa stai la tine acasa si sa fii transportat intr-o padure din Panama, Montreal sau Hong Kong . A fost cel mai uimitor lucru sa ma simt atat de conectata, chiar daca sunt la distanta", a mai spus Sarah Bird.