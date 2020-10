Spania a atins pragul de un milion de cazuri de Covid-19, o premiera in Europa

Ministerul spaniol al sanatatii a anuntat in cursul serii 16.973 de cazuri in ultimele 24 de ore, ridicand la 1.005.295 totalul cazurilor inregistrate de la primul caz depistat pe 31 ianuarie pe insula Gomera, in arhipelagul Canare.Din acest total, numarul mortilor este acum de 34.366, dupa ce 156 de noi decese s-au inregistrat in 24 de ore.Spania, care numara circa 47 de milioane de locuitori, este cea de a sasea tara din lume care atinge acest prag de un milion de cazuri, dupa SUA, India Rusia si Argentina, potrivit unei numaratori efectuate de AFP plecand de la surse oficiale.Al doilea val al pandemiei de Covid-19 s-a soldat cu mai putini morti decat primul, intre martie si aprilie, la varful pandemiei, cand Spania inregistra peste 800 de morti pe zi. In plus, varsta medie a pacientilor contaminati a scazut.Dar, in conditiile in care personalul medical se teme de o noua saturatie a spitalelor, ministrul sanatatii, Salvador Illa, a declarat marti ca guvernul se gandeste la noi masuri restrictive, printre care si impunerea unei interdictii de circulatie, cum au facut-o deja Franta, Belgia , Slovenia si Italia, in doua regiuni."Vom avea saptamani foarte dificile, vine iarna, al doilea val nu mai este o amenintare, este o realitate in toata Europa", a avertizat Illa, care a adaugat ca guvernul este "deschis la toate propunerile" pentru limitarea contagierilor.