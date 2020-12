Spania ar trebui sa obtina imunitatea colectiva la finalul verii viitoare. "Cred ca ne aflam la inceputul sfarsitului pandemiei"

Duminica, intr-un interviu, Illa s-a aratat convins ca primele vaccinuri vor fi disponibile in Spania in luna ianuarie si, "daca totul merge bine", in cinci sau sase luni, o parte importanta din populatie va fi vaccinata."Probabil, la finalul verii va fi vaccinata populatia in proportie de 70%. Si asta va fi mult, chiar daca nu va fi sfarsitul pandemiei pentru ca asta se va intampla cand vom fi imunizati la nivel mondial intr-un mare procent, iar acest lucru ne va lua tot anul 2021 si o parte din 2022, potrivit expertilor", a spus el pentru Publico.In Europa, Illa considera ca, chiar daca nu va fi finalul definitiv, "vom fi intr-un stadiu foarte diferit"."Din acest motiv cred ca ne aflam la inceputul sfarsitului", a subliniat ministrul.El a avertizat ca masurile de protectie - precum purtarea mastii - vor continua sa fie necesare pana ce o parte semnificativa din populatie va fi vaccinata."Sunt multe lucruri pe care inca nu le stim despre imunitatea data de vaccinuri si aici trebuie sa aplicam principiul precautiei. Cand ne vor recomanda expertii ca putem ridica restrictiile o vom face", a mai declarat Illa.Cat priveste restrictiile impuse in Spania, inclusiv pe perioada sarbatorilor, el considera ca sunt "corecte".In linii mari, spaniolii se vor putea intalni in numar de cel mult 10 persoane, iar restrictiile de mobilitate pe timpul noptii de Craciun si de Anul Nou vor incepe la ora 01:30.In prezent, cele mai multe cazuri noi sunt inregistrate in Comunidad de Madrid, Melilla, Castilla-La Mancha, Baleares, Canarias, Cantabria, Catalonia si Comunidad Valenciana.In ciuda cresterii numarului de contaminari in unele teritorii, cateva comunitati au inceput sa ridice din restrictii weekendul acesta, iar de luni o vor face si Catalonia, Asturias si Madrid.De la inceputul epidemiei in Spania au fost inregistrate, in urma testelor PCR, 1.730.575 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Potrivit autoritatilor, au fost inregistrate 47.624 de decese asociate.