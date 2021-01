Spania, cel mai mare numar de contaminari zilnice cu SARS-CoV-2. Marea Britanie a inregistrat un nou maxim de decese asociate Covid-19

Miercuri seara, autoritatile spaniole au anuntat 195 de decese asociate Covid-19 si 38.869 de cazuri de contaminare, cel mai mare numar de la inceputul epidemiei aici, iar incidenta cumulata continua sa creasca, fiind de 492 de cazuri la 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile.Regiunile Andalucia, Extremadura, Murcia si Galicia au marcat un maxim de infectii zilnice. Galicia a impus noi restrictii, cu interdictie de circulatie incepand cu ora 22.00, inchiderea localurilor la ora 18:00 si a limitat reuniunile la maxim 4 persoane.La Rioja a izolat Logrono si Castilla-La Mancha a plasat in carantina Ciudad Real.Tot miercuri, Marea Britanie a inregistrat 1.564 de decese pentru ultimele 24 de ore, un nou maxim zilnic, si 47.525 de noi cazuri. Anterior, cel mai mare numar de decese asociate Covid-19 a fost atins pe 8 ianuarie, cu 1.325 de decese.In al treilea val al pandemiei, mai multe tari europene au inasprit restrictiile.Italia va prelungi starea de urgenta pana pe 30 aprilie si va interzice circulatia intre regiuni. Belgia a extins restrictiile pana pe 1 martie, iar Germania, care a inregistrat miercuri 1.060 de decese asociate Covid-19, urmeaza sa prelungeasca masurile pana pe 31 ianuarie.La nivel mondial, de la descoperirea noului coronavirus la finalul anului 2019, in Wuhan ( China ), au fost inregistrate mai mult de 91,8 milioane de cazuri de contaminare si peste 1,96 milioane de decese asociate.